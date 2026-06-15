Hukuman Ringan dan Pemusnahan Barang Bukti: Kritik Luas atas Putusan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Empat prajurit TNI divonis 1,5 sampai 3 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta memerintahkan pemusnahan barang bukti, yang dianggap menghalangi penyidikan lebih lanjut oleh Polri. Putusan ini dinilai terlalu ringan oleh aktivis prodemokrasi dan publik, serta berpotensi menutup akses keadilan bagi korban. Di sisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan, memberikan harapan baru untuk penegakan hukum yang transparan. Isu ini juga mengangkat kebutuhan revisi UU Peradilan Militer agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diajukan ke pengadilan umum, sesuai Tap MPR dan UU TNI.

Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dijatuhi hukuman 1,5-3 tahun penjara. Tidak mengejutkan. Seperti diberitakan, majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta yang diketuai Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, Rabu (10/6/2026), memutuskan menghukum terdakwa Sersan Dua Edi Sudarko selama 3 tahun penjara dan terdakwa Letnan Satu Budhi Haryanto Widhi divonis selama 2,5 tahun penjara.

Keduanya juga dihukum tambahan: pemecatan dari dinas militer. Untuk dua terdakwa lainnya, yaitu Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Letnan Satu Sami Lakka, masing-masing dihukum 2 tahun dan 1,5 tahun penjara. Namun, keduanya tak diberhentikan dari dinas TNI. Putusan majelis hakim ini oleh kalangan aktivis prodemokrasi dan publik dinilai terlalu ringan, bahkan bisa menutup jalan bagi korban, Andrie Yunus, memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta yang beranggotakan Letnan Kolonel Kum Iwan Tasri dan Mayor Laut Mokhamad Zainal itu memerintahkan pemusnahan tiga barang bukti, yaitu tumbler untuk menyimpan air keras, sebuah aki bekas, dan satu botol berisi cairan pembersih karat. Perintah pemusnahan barang bukti dari majelis hakim itu bisa dianggap sebagai upaya menghalangi hak terdakwa dan oditur untuk melakukan upaya hukum, mendapatkan keadilan, sebab mereka belum menyatakan menerima putusan itu. Perintah majelis hakim itu berpotensi menghalangi hak korban mendapatkan keadilan.

Perintah majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta itu seperti berusaha menutup jalan bagi Polri untuk melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrei Yunus. Seperti diberitakan harian ini, Rabu (3/6) lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Suparna dalam putusan praperadilannya mengabulkan permohonan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang mewakili Andrie, dan memerintahkan termohon Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Sat Reskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tanggal 13 Maret 2026.

Penyidikan kasus penyiraman air keras itu harus dilanjutkan. Hakim juga menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Putusan praperadilan PN Jaksel itu membuka harapan baru: suara publik yang meminta keadilan dan keterbukaan bagi penanganan perkara Andrie Yunus bisa terwujud. Bisa saja dalam penyidikannya, polisi menemukan keterlibatan warga sipil dalam kasus itu, sehingga perkaranya ditangani secara koneksitas.

Tim koneksitas terdiri dari unsur oditur militer, kejaksaan, dan kepolisian serta diadili di pengadilan umum. Dalam proses penyidikan ini, tentu saja barang bukti yang terkait langsung dengan kejadian penyiraman air keras itu sangat dibutuhkan. Mengapa ketiga barang bukti itu harus dimusnahkan? Majelis hakim yang mengadili empat prajurit TNI itu bisa dianggap menghalangi penyidikan (obstruction of justice) yang dilakukan penyidik Kepolisian.

Ingatlah bunyi Pasal 3 Ayat (4a) Ketetapan (Tap) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang diperkuat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Untuk menjalankan Tap No VII/MPR/2000 dan UU TNI itu memang dibutuhkan revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang hingga kini belum dilakukan.

Dengan memperhatikan pengalaman penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi publik selama ini, bisa saja Presiden Prabowo Subianto dan DPR membuat terobosan hukum, mengubah UU Peradilan Militer melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atau bisa juga revisi UU itu dilakukan secara cepat. Jangan pintu untuk mewujudkan keadilan bagi korban itu terburu-buru ditutup, atau dihalang-halangi. Kasus ini men dapat perhatian karena melibatkan personel militer dan aksi kekerasan terhadap aktivis, serta menyentuh isu penegakan hukum dan sistem peradilan militer di Indonesia





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TNI Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Pengadilan Militer Pemusnahan Barang Bukti Keadilan

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