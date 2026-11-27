Suntik obat, infus, dan vaksinasi saat Ramadan batal tidak? Simak penjelasan ulama tentang jauf, manfadz, dan perbedaan suntik nutrisi versus medis.

Isnan Ansory, Lc., M.Ag., dalam kajian fikihnya yang berjudul Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya, menjelaskan bahwa pertanyaan umum tentang apakah suntikan dapat membatalkan puasa selama bulan Ramadan memerlukan analisis mendalam. Kekhawatuan tersebut muncul karena adanya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh, namun para ulama menekankan bahwa penentu keabsahan puasa bukan sekadar masuknya cairan.

Faktor kuncinya terletak pada jalur masuk (manfadz) dan karakter zat yang diberikan, serta apakah zat tersebut mencapai rongga tubuh (jauf). Penjelasan rinci mengenai hukum suntikan saat berpuasa serta alasan fikih yang melandasinya memberikan kepastian bagi umat Islam yang menjalani pengobatan.

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Suntik Obat Tidak Batal Karena Jalur Masuk

Suntikan melalui otot (intramuskular), bawah kulit (subkutan), maupun pembuluh darah (intravena) tidak membatalkan puasa selama fungsinya bukan sebagai pengganti makanan atau minuman. Buya Yahya dalam bukunya Fiqih Puasa Praktis menegaskan bahwa suntikan di lengan atau bagian tubuh lainnya tidak membatalkan puasa karena tidak dilakukan melalui lubang tubuh yang menjadi jalur masuk pembatal puasa.

Ketentuan ini berbeda dengan masuknya sesuatu melalui tenggorokan, yang jelas termasuk perkara pembatal puasa. Buya Yahya juga menegaskan bahwa suntikan pada bagian tubuh seperti lengan tidak membatalkan puasa karena tidak memasukkan sesuatu melalui lubang tubuh yang menjadi jalur pembatal sesuai definisi syariat.

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Dalam Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya (2019), Isnan Ansory juga menempatkan suntikan sebagai perkara yang tidak termasuk dalam daftar pembatal puasa. Penjelasan mengenai suntikan juga ditemukan dalam literatur fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i.

Dalam Fikih Klasik Pendapat Imam An-Nawawi

Imam an-Nawawi dalam kitab Raudhat ath-Thalibin (1/664) menerangkan bahwa memasukkan obat ke bagian dalam daging betis atau menusukkan benda tajam hingga mencapai sumsum tidak membatalkan puasa. Alasannya adalah bagian tersebut bukan termasuk rongga tubuh (jauf) yang dimaksud dalam pembahasan pembatal puasa.

Dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i, salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu melalui lubang tubuh yang terbuka hingga mencapai bagian dalam yang diperhitungkan secara hukum. Lima lubang tubuh yang dibahas dalam konteks ini meliputi mulut, hidung, telinga, qubul, dan dubur.

Suntikan di lengan, paha, atau bagian tubuh lainnya tidak melewati jalur tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan pembatal puasa. Para ulama menjelaskan bahwa masuknya sesuatu melalui pori-pori kulit tidak termasuk perkara yang membatalkan puasa, seperti penggunaan minyak pada kulit atau celak.

Perbedaan Suntik Obat dan Suntik Nutrisi

Sekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff dalam At-Taqriratus Sadidah menjelaskan tiga pendapat mengenai suntikan, dengan pendapat ashah (paling kuat) yang membedakan suntikan berdasarkan fungsinya. Suntikan obat tidak membatalkan, sedangkan suntikan nutrisi yang menggantikan fungsi makanan dan minuman membatalkan puasa.

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Dalam At-Taqriratus Sadidah, pendapat ashah membedakan suntikan berdasarkan kandungan dan fungsinya. Hal ini berarti suntikan obat pada umumnya tidak membatalkan puasa. Adapun cairan infus atau suntikan nutrisi yang berfungsi menggantikan asupan makanan dan minuman perlu dibedakan karena dapat memengaruhi keabsahan puasa.

Sekadar informasi, penggunaan minyak pada kulit, celak, atau aktivitas mandi juga tidak membatalkan puasa karena zat tersebut diserap melalui pori-pori. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyin dalam Busyra al-Karim (1/550) menerangkan bahwa puasa tidak batal karena sesuatu yang terserap melalui pori-pori seperti minyak, celak, dan mandi.

Suntikan memang memasukkan zat ke dalam jaringan tubuh melalui jarum, bukan melalui saluran pencernaan. Karena itu, suntikan obat tidak disamakan begitu saja dengan makan dan minum. Suntikan obat bertujuan membantu proses pengobatan, bukan memberikan asupan makanan atau minuman untuk mengenyangkan tubuh.

Imam an-Nawawi dalam Raudhat ath-Thalibin (1/664) menjelaskan bahwa memasukkan obat ke dalam daging, bahkan hingga mencapai sumsum, tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang diperhitungkan dalam hukum puasa. Selain itu, secara kebiasaan ('urf), pengobatan melalui suntikan berbeda dari aktivitas makan dan minum.

Keduanya memiliki tujuan dan mekanisme yang tidak sama. Mayoritas ulama kontemporer dan sejumlah lembaga fatwa menyatakan bahwa suntikan melalui otot, bawah kulit, maupun pembuluh darah tidak membatalkan puasa, selama suntikan tersebut tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman. Pemahaman ini memberikan kepastian bagi umat Islam untuk tetap menjalani pengobatan tanpa khawatir merusak pahala puasanya.