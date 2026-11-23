Pengacara Basuki menjelaskan perkara pidana di Polres Jakarta Selatan dan gugatan perdata di PN Jaksel berjalan independen. Pelapor pidana H dan penggugat Nur saling terkait sebagai saksi dalam proses hukum yang beriringan ini.

Pengacara Basuki menegaskan bahwa proses hukum yang melibatkan Erin Wartia sedang berjalan di dua ranah berbeda secara simultan namun independen. Ia menerangkan secara rinci bahwa laporan pidana yang dilayangkan oleh pihak pelapor H ditangani di Polres Jakarta Selatan. Sementara itu, gugatan perdata yang diajukan oleh klien pengacara Basuki, yaitu Nur, sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua pihak tersebut memiliki keterkaitan erat sebagai saksi dalam rangkaian peristiwa yang sama.

Perbedaan Jalur Pidana dan Perdata

Basuki menjelaskan perbedaan mendasar dari kedua perkara yang sedang berlangsung ini. Di ranah pidana di Polres Jakarta Selatan, pelapor utama adalah seorang mantan pekerja lain yang menggunakan inisial H. Sebaliknya, di jalur perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak yang mengajukan gugatan adalah klien Basuki yang bernama Nur. Meskipun pelapor dan penggugat adalah dua individu yang berbeda, keduanya saling terkait dalam konteks perkara ini. Nur pada awalnya diminta untuk menjadi saksi dalam laporan pidana yang dibuat oleh H. Sebaliknya, H juga dijadwalkan untuk memberikan kesaksian dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Nur. Hal ini menunjukkan bahwa bukti dan kesaksian dari kedua individu tersebut sangat krusial untuk kelancaran proses hukum di masing-masing jalur tersebut.

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Keterkaitan Saksi dalam Rangkaian Peristiwa

Pengacara Basuki menguraikan alasan mengapa Nur dan H memiliki keterkaitan sebagai saksi dalam kedua perkara tersebut. Ia menyebutkan bahwa keduanya memiliki pengalaman serta informasi yang relevan karena peristiwa yang mereka alami terjadi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Menurut pandangan hukum, saksi adalah orang yang mengetahui, merasakan, dan mendengar suatu kejadian secara langsung. Kedua individu tersebut mengalami peristiwa yang hampir satu rangkaian dengan jeda waktu yang sangat dekat. Oleh karena itu, kehadiran dan kesaksian dari H di pengadilan perdata akan sangat berpengaruh. Basuki menyatakan bahwa di dalam pemeriksaan perkara perdata yang saat ini sudah memasuki tahap duplik, Insya Allah Mbak H akan hadir untuk memberikan kesaksiannya.

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Independensi Proses Hukum di Kedua Pengadilan

Basuki menegaskan dengan tegas bahwa perkembangan perkara pidana di Polres Jakarta Selatan tidak akan mempengaruhi proses gugatan perdata di pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kedua perkara memiliki subjek dan objek hukum yang berbeda sehingga harus berjalan sesuai dengan mekanisme masing-masing. Subjek dan objek dalam perkara perdata dan perkara pidana berdiri di posisinya masing-masing dan tidak merupakan satu kesatuan yang tunggal. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi dengan perkara yang ada di Polres Jakarta Selatan tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses hukum harus tetap berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Keputusan atau hasil dari satu kasus tidak serta merta menentukan hasil dari kasus lainnya karena landasan hukum yang digunakan juga berbeda secara fundamental.

Prosedur Selanjutnya dan Dampak Kasus

Dengan demikian, proses hukum yang melibatkan Erin Wartia tetap berjalan melalui dua jalur berbeda yang paralel. Laporan pidana yang diajukan H di kepolisian akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nur di pengadilan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Kedua proses ini akan berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu.