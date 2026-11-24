Merokok saat puasa Ramadhan membatalkan puasa. Ulama sepakat zat fisik seperti nikotin masuk tubuh secara sengaja. Wajib qadha dan kaffarah.

Kesepakatan para ulama mengenai hukum merokok saat berpuasa Ramadhan telah ditetapkan dengan jelas dalam literatur fikih Islam. Isnan Ansory, Lc., M.Ag., menegaskan dalam karyanya yang berjudul Pembatalan Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya bahwa semua ulama sepakat bahwa masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui tenggorokan dapat membatalkan puasa. Hal ini mencakup asap yang tertelan oleh perokok aktif.

Dasar Hukum Merokok Membatalkan Puasa

Pendapat ini diperkuat oleh Buya Yahya dalam bukunya Fiqih Puasa Praktis yang menyatakan bahwa menghirup sesuatu seperti merokok dapat membatalkan puasa karena kandungannya masuk ke dalam tubuh. Mayoritas ulama dari empat mazhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, juga menyatakan bahwa merokok saat berpuasa hukumnya membatalkan. Bagi yang melakukannya, wajib mengqadha puasa serta dikenakan kaffarah menurut pendapat yang lebih sahih. Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj menyebutkan bahwa rokok dianggap membatalkan puasa karena memiliki sensasi tertentu yang dapat dirasakan dari kandungan tembakaunya.

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Posisi Resmi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa telah menegaskan bahwa mengisap asap secara sengaja, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, tetap dipandang membatalkan puasa. Hal ini karena adanya unsur tadakhul, yaitu memasukkan zat yang memiliki massa dan rasa ke dalam rongga dalam. MUI merujuk pada kitab Itsmid al-'Ainain karya Syekh Ali bin Ahmad Bashabrain al-Hadrami yang menjelaskan bahwa asap rokok dikecualikan dari asap biasa karena mengandung zat yang dapat mengendap. Zat tersebut dalam bahasa kitab disebut yatahassholu minhu 'ain yang artinya menghasilkan benda fisik.

Perbedaan Asap Rokok dan Asap Biasa

Para ulama mengecualikan asap rokok dari asap biasa seperti asap kendaraan, asap pembakaran sampah, atau asap kayu bakar. Asap biasa dianggap bukan benda yang memiliki massa padat, sehingga tidak membatalkan puasa meskipun terhirup. Namun, asap rokok memiliki karakteristik khusus yang mengandung zat yang bisa mengendap dan dirasakan. Syekh Sulaiman al-'Ujaili dalam Hasyiyatul Jamal juga membedakan antara uap yang membatalkan dan yang tidak. Asap yang dihisap secara sengaja seperti tembakau atau rokok membatalkan, sedangkan uap masakan tidak membatalkan karena bukan benda yang sengaja dihisap sebagai konsumsi.

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Analisis Zat Kimia dan Kaidah Fikih

Jawaban mengapa rokok membatalkan puasa padahal ia tidak mengenyangkan terletak pada kaidah fikih yang tidak menjadikan rasa kenyang sebagai ukuran. Ukuran utamanya adalah masuknya benda fisik ke dalam rongga tubuh secara sengaja. Asap rokok mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida yang memiliki massa dan dapat dirasakan. Dalam satu batang rokok terdapat sekitar tiga miligram nikotin, tiga puluh enam miligram tar, dan dua puluh miligram karbon monoksida. Zat-zat inilah yang masuk ke dalam tenggorokan dan paru-paru, sehingga dikategorikan sebagai benda fisik.

Kesengajaan dan Konsekuensi Bagi Perokok

Merokok adalah aktivitas sadar dan disengaja karena seseorang memasukkan rokok ke mulut, menghisapnya, dan mengarahkan asapnya ke tenggorokan. Unsur kesengajaan inilah yang menjadikannya berbeda dari asap knalpot atau asap kayu bakar yang beterbangan dan sulit dihindari. Syekh Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang sampai ke dalam rongga tubuh secara sengaja. Oleh karena itu, rokok membatalkan puasa bukan karena mengenyangkan, tetapi karena zatnya masuk secara sengaja.