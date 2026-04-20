Hukum Menjual Rumah untuk Haji dalam Perspektif Islam dan Tanggung Jawab Keluarga

Ustaz Syafiq menjelaskan pandangan syariat mengenai kewajiban memiliki rumah, hukum menjual rumah untuk biaya haji, serta pentingnya mendahulukan nafkah keluarga daripada gaya hidup mewah.

Dalam sebuah kajian keislaman yang disebarkan melalui kanal YouTube Sunnah In Hand, Ustaz Syafiq Riza Basalamah memberikan penjelasan mendalam mengenai hukum menjual rumah pribadi untuk membiayai ibadah haji. Menurut beliau, secara hukum agama, menjual rumah adalah tindakan yang diperbolehkan selama kepala keluarga tetap mampu menunaikan kewajiban utamanya, yakni menafkahi dan menyediakan tempat berteduh bagi istri serta anak-anaknya.

Ustaz Syafiq menegaskan bahwa dalam syariat Islam, tidak ada perintah atau kewajiban mutlak bagi seorang Muslim untuk memiliki rumah pribadi dengan status hak milik. Menempati rumah kontrakan bukanlah suatu dosa dan tidak mengurangi derajat ketakwaan seseorang. Yang menjadi kewajiban mutlak adalah tanggung jawab suami dalam memastikan keluarga tetap memiliki tempat tinggal yang layak, baik itu dengan cara mengontrak maupun menyewa, selama kebutuhan dasar keluarga tidak terabaikan. Penjelasan ini memberikan sudut pandang baru yang menantang pandangan konvensional masyarakat modern yang sering kali menganggap kepemilikan rumah pribadi sebagai prasyarat mutlak atau standar kesuksesan hidup. Sering kali, banyak orang memaksakan diri mengambil skema kredit perumahan jangka panjang yang membebani atau bahkan menjual aset utama demi tuntutan sosial. Ustaz Syafiq menyoroti fenomena pola hidup masyarakat modern yang cenderung terjebak dalam gaya hidup mewah dan gengsi. Beliau membagikan pengalamannya saat meninjau kondisi masyarakat di Lombok pascabencana gempa bumi. Saat itu, banyak warga yang bertahan hidup di hunian sementara yang sederhana, namun tetap mampu menjaga martabat dan kebersamaan keluarga. Baginya, rumah hanyalah sarana penunjang sementara selama manusia hidup di dunia. Fungsi utama rumah adalah tempat berlindung yang aman, bukan sekadar simbol kekayaan atau kemewahan materi yang harus dikejar dengan cara-cara yang justru memberatkan diri sendiri atau keluarga. Dalam konteks ibadah haji, Ustaz Syafiq mengingatkan bahwa kemampuan atau istitha'ah adalah syarat utama. Jika seseorang mampu menjual rumahnya dan tetap memiliki dana untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya, maka hal tersebut sah secara syariat. Namun, jika menjual rumah justru membuat keluarga terlunta-lunta atau kehilangan perlindungan, maka prioritas harus tetap pada kesejahteraan keluarga. Kehidupan dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sehingga tidak perlu memaksakan standar yang tidak diwajibkan oleh agama. Umat Islam diimbau untuk lebih bijak dalam menentukan skala prioritas antara kewajiban nafkah keluarga dan ambisi pribadi untuk menjalankan ibadah. Pemahaman yang keliru mengenai kewajiban memiliki rumah sering kali membuat orang merasa tertekan, padahal Islam memberikan kelonggaran melalui konsep sewa atau kontrak. Dengan demikian, keseimbangan antara ketaatan beribadah dan pemenuhan hak keluarga harus berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan satu sama lain demi kepuasan pandangan orang lain





