Hukum Menikah di Bulan Muharram: Boleh atau Tidak? Ini Penjelasannya

Artikel ini membahas hukum menikah di bulan Muharram dalam Islam, mengupas mitos dan tradisi lokal yang melarangnya, serta memberikan pandangan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

Menikah di bulan Muharram diperbolehkan dalam Islam, meskipun ada mitos lokal yang menganggap bulan Suro sebagai waktu keramat dan kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang menyimpan kemuliaan, namun di masyarakat Jawa, tradisi seringkali melarang pernikahan di bulan ini karena diyakini membawa balak atau musibah.

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah sunnatullah yang sakral dan tidak ada dalil yang melarangnya pada waktu tertentu. Riset ulama dan lembaga fatwa seperti Dar al-Ifta al-Mishriyyah menegaskan bahwa tidak ada dasar agama yang melarang menikah di bulan Muharram. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa tidak ada hukum khusus yang melarang pernikahan di bulan ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk tidak terpengaruh oleh mitos yang tidak berdasar.

Keyakinan akan kesialan bulan Muharram termasuk dalam kategori thiyarah yang dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada kesyirikan. Tradisi larangan ini berakar dari kepercayaan animisme dan kosmologi Jawa, bukan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi seperti ini dianggap sebagai urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara. Masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan Muharram memiliki sifat keramat dan pernikahan di bulan ini dapat mendatangkan balak serta membuat rumah tangga tidak langgeng.

Namun, sebenarnya tidak ada bukti empiris yang mendukung kepercayaan tersebut. Beberapa tokoh masyarakat menafsirkan bulan Muharram sebagai bulan keprihatinan karena peristiwa sejarah para nabi, sehingga mereka menyarankan untuk tidak menggelar hajatan sebagai bentuk rasa prihatin. Namun, interpretasi ini tidak bersifat mengikat dan tetap tidak melarang pernikahan. Di era modern, generasi muda mulai mempertanyakan rasionalitas larangan ini dan cenderung lebih terbuka.

Penelitian di daerah Demak menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih percaya mitos ini, namun kesadaran akan hukum Islam mulai meningkat. Dengan demikian, pernikahan di bulan Muharram adalah sah dan diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Masyarakat diimbau untuk tidak terjebak pada mitos yang tidak memiliki dasar kuat, dan lebih mengedepankan keyakinan kepada Allah serta sunnah Rasul. Tradisi memang penting, namun dalam hal ibadah dan muamalah, ajaran Islam harus menjadi pedoman utama.

Oleh karena itu, bagi mereka yang berniat menikah di bulan Muharram, tidak ada halangan secara syariat. Mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan tenang tanpa perlu khawatir akan kesialan. Sebaliknya, pernikahan yang dilandasi iman dan taqwa akan membawa keberkahan di setiap waktu. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menghilangkan keraguan yang ada di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pernikahan Islam Bulan Muharram Mitos Suro Hukum Nikah Tradisi Jawa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPD RI tegaskan posisi hukum kelembagaan adat Papua sangat kuatDewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan bahwa posisi hukum kelembagaan maupun dewan adat di Tanah Papua sangat kuat karena eksistensi dan hak-hak ...

Read more »

DPD RI Tegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua, Jamin Hak Masyarakat AdatDPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Read more »

Terpopuler: Alasan Tidak Boleh Menikah di Bulan Suro, Pendidikan Pangeran Mateen Menlu Baru BruneiBerikut artikel Terpopuler kanal Lifestyle Suara.com untuk hari ini.

Read more »

Sony Sonjaya Ajukan Jadi JC, Kuasa Hukum Pastikan Bukan Upaya Menghindar dari Permasalahan HukumMantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC dalam kasus MBG.

Read more »