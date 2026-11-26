Ketahui hukum menelan dahak saat puasa menurut Mazhab Syafi'i. Panduan lengkap batas tenggorokan dalam dan luar serta tips menjaga keabsahan ibadah Ramadhan.

Dalam praktik ibadah puasa Ramadan, umat Islam dituntut untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Salah satu dilema sehari-hari yang sering memicu keraguan adalah kondisi batuk, pilek, atau tenggorokan berlendir yang mengakibatkan seseorang menelan dahak kembali. Dahak atau lendir kental adalah produksi saluran pernapasan yang muncul akibat iritasi, infeksi, atau kondisi kesehatan tertentu dan dapat mengganjal di tenggorokan.

Sebagian orang secara refleks menelan kembali lendir tersebut ketika terasa mengganggu, sehingga muncul pertanyaan kritis mengenai keabsahan puasa dalam perspektif fikih. Ketiadaan panduan yang jelas sering memicu kebingungan di tengah jamaah, sehingga pemahaman mendalam berdasarkan literatur ulama menjadi sangat diperlukan. Penjelasan ini terutama penting bagi umat Islam yang merujuk pada Mazhab Syafi'i yang menjadi standar utama di Indonesia untuk menghindari pembatalan puasa tanpa disadari.

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Membedakan Hukum Dahak dan Air Liur

Mayoritas ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan bahwa hukum menelan dahak sangat bergantung pada posisi atau letak dahak sebelum akhirnya tertelan ke dalam perut. Para ahli fikih secara tegas membedakan antara air liur murni (riq) dan dahak atau lendir kental (nukhamah atau balgham) yang berasal dari pangkal hidung maupun dada. Batasan ini menjadi krusial karena menelan air liur tidak membatalkan puasa, namun menelan dahak bisa berimplikasi fatal bagi keabsahan ibadah jika telah berada di posisi tertentu.

Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung memberikan kelonggaran hukum asalkan dahak tidak keluar sepenuhnya dari mulut, namun Mazhab Syafi'i memiliki ketelitian spasial yang lebih ketat. Para ulama juga merujuk pada kaidah fikih Al-Masyaqqatu tajlibut taisir yang artinya kesulitan dapat mendatangkan kemudahan serta hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah. Hadits tersebut menegaskan bahwa umat Islam dimaafkan atas perkara yang terjadi karena keliru, lupa, atau terpaksa, yang memberikan ruang keringanan dalam kasus-kasus menelan dahak yang tidak disengaja.

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Penjelasan Buya Yahya dan Isnan Ansory

Buya Yahya dalam e-book Fiqih Puasa Praktis menjelaskan bahwa salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka (jauf), termasuk mulut. Beliau menekankan bahwa dahak memiliki hukum yang berbeda dengan air liur biasa dalam struktur fisik dan dampaknya bagi ibadah. Apabila dahak masih berada di wilayah dalam seperti tenggorokan bagian dalam atau pangkal hidung, menelannya tidak membatalkan puasa karena dianggap belum keluar dari batas batin tubuh.

Penjelasan selaras juga diuraikan oleh Isnan Ansory, Lc., M.Ag. dalam buku Puasa yang Masyru' dan Tidak Masyru'. Beliau memaparkan bahwa para fukaha menetapkan batas pemisah antara area dalam (batin) dan area luar (zhahir) pada tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf Ha' (makhraj ha'). Lendir yang melewati batas tersebut menuju rongga mulut bagian depan dihukumi sebagai benda yang sudah keluar dari tubuh sehingga menelannya kembali secara sengaja disamakan dengan memasukkan benda ke dalam perut.

Empat Batasan Konkrit Kondisi Dahak

Agar tidak terjebak dalam keraguan (waswas), umat Islam perlu memahami empat batasan konkret mengenai kondisi dahak saat berpuasa sesuai dengan panduan yang ada. Pertama, apabila dahak masih tertahan di area tenggorokan bagian dalam, pangkal hidung, atau saluran pernapasan atas lalu turun kembali ke kerongkongan secara alami tanpa ditarik ke depan mulut, maka puasa tetap sah karena masih termasuk bagian dalam tubuh (batin). Kedua, jika seseorang menarik dahak hingga naik ke area rongga mulut bagian depan lalu dengan sadar dan sengaja menelannya kembali, puasanya batal wajib membuang dahak melalui tisu atau meludahkannya.

Ketiga, ketika dahak tiba-tiba naik ke rongga mulut dan langsung tertelan secara refleks sebelum sempat diludahkan, puasa tidak batal karena syariat Islam memberikan keringanan atas kejadian di luar kendali manusia atau ketidaksengajaan. Keempat, apabila dahak yang naik ke rongga mulut bercampur dengan darah gusi atau sisa makanan, hukumnya wajib segera dibuang dan berkumur hingga bersih secara menyeluruh. Jika tetap ditelan secara sengaja setelah berada di rongga mulut, puasanya batal dan terkena najis apabila mengandung darah yang memengaruhi keabsahan ibadah.

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Pencegahan dan Pengeluhan Produksi Lendir

Produksi lendir berlebih pada saluran pernapasan saat berpuasa umumnya dipicu oleh dehidrasi, iritasi tenggorokan, atau konsumsi makanan tertentu saat sahur dan berbuka. Oleh karena itu, menjaga hidrasi tubuh dan mengatur pola makan menjadi langkah preventif penting untuk meminimalisir produksi dahak yang mengganggu kenyamanan beribadah. Memahami posisi anatomis dan hukum fikih terkait lendir ini akan membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk tanpa dibayangi keraguan.

Pemahaman yang tepat mengenai batas tenggorokan dalam dan luar serta kesengajaan menelan lendir akan menenangkan hati dan menjaga konsistensi ibadah selama Ramadan. Dengan mengikuti panduan para ulama terkemuka, jamaah dapat menghindari pembatalan puasa yang tidak perlu dan menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran serta ketenangan. Penting bagi setiap individu untuk selalu memperhatikan kondisi tubuhnya dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku.