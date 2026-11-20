Buya Yahya jelaskan menangis tidak batal puasa jika air mata tidak ditelan. Simak pandangan ulama dan sepuluh faktor pembatal puasa dalam Mazhab Syafi'i secara lengkap.

Menangis saat menjalani ibadah puasa Ramadhan bukan termasuk perkara yang membatalkan puasa menurut pandangan mayoritas ulama. Buya Yahya dalam kajian fikih praktis menerangkan bahwa menangis tidak termasuk dalam sembilan perkara yang membatalkan puasa. Isnan Ansory, Lc., M.Ag., juga menekankan pentingnya memahami batasan syariat dalam menentukan sah atau batalnya ibadah puasa dalam bukunya Puasa: Antara yang Masyru' dan Tidak Masyru'.

Klasifikasi Air Mata dalam Hukum Fikih

Buya Yahya menyimpulkan bahwa menangis, bahkan seharian penuh, tidak membatalkan puasa. Hal ini karena menangis pada dasarnya adalah respons alami manusia terhadap emosi, dan tidak termasuk dalam kategori jauf atau rongga tubuh bagian dalam yang menjadi acuan pembatal puasa. Dalam kitab Matnu Abi Syuja', hal-hal yang membatalkan puasa disebutkan secara terbatas, dan menangis tidak termasuk di dalamnya.

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Imam an-Nawawi dalam Rawdah ath-Thalibin Juz 3 halaman 222 menegaskan bahwa mata bukanlah jauf dan tidak memiliki saluran yang mengarah langsung ke tenggorokan. Atas dasar ini, bercelak pun tidak membatalkan puasa meskipun rasanya sampai ke tenggorokan. Dengan demikian, keluarnya air mata bukanlah penyebab batalnya puasa secara langsung.

Pengecualian Penelanan Air Mata Secara Sengaja

Terdapat satu pengecualian yang disepakati dalam kajian fikih mengenai kondisi ini. Jika air mata masuk ke dalam mulut, bercampur dengan air liur, lalu ditelan sampai melewati tenggorokan, maka puasa menjadi batal. Batalnya puasa bukan karena menangis, melainkan karena air mata telah berubah menjadi benda yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang terbuka seperti mulut secara sadar.

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Kaidah praktisnya adalah bahwa tangisan tidak membatalkan, yang membatalkan adalah tindakan menelan air mata. Jika seseorang menangis dan air matanya mengalir ke pipi atau tertampung di tangan, puasanya tetap sah. Jika air mata itu dibiarkan mengalir ke mulut lalu ditelan, barulah terjadi pembatalan. Perlu dicatat bahwa menangis karena takut kepada Allah justru memiliki nilai positif dalam Islam.

Tenun Faktor Pembatal Puasa Mazhab Syafi'i

Imam an-Nawawi dan literatur fikih lain merujuk pada Matnu Abi Syuja' yang menyebutkan sepuluh perkara yang membatalkan puasa. Pengetahuan mengenai hal ini menjadi rujukan penting dalam Mazhab Syafi'i untuk memahami batasan sah dan batalnya ibadah puasa. Memasukkan benda ke dalam jauf atau kepala melalui jalur terbuka secara sengaja dapat membatalkan puasa.

Benda tersebut tidak harus berupa makanan atau minuman, tetapi juga dapat berupa obat maupun benda lainnya sesuai ketentuan fikih. Pengobatan dengan memasukkan sesuatu melalui qubul atau dubur juga termasuk perkara yang membatalkan puasa menurut ketentuan fikih Syafi'iyah. Seseorang yang sengaja memuntahkan isi perutnya dapat membatalkan puasa.

Dampak Hubungan Suami Istri dan Keluar Mani

Hubungan suami istri pada siang hari ketika sedang berpuasa Ramadhan membatalkan puasa. Selain wajib mengganti puasa, orang yang melakukannya dengan sengaja juga dapat dikenai kewajiban kafarat sesuai ketentuan syariat. Keluarnya mani akibat persentuhan kulit secara sengaja, seperti melalui aktivitas seksual atau masturbasi, membatalkan puasa.

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Adapun keluarnya mani karena mimpi basah tidak membatalkan puasa karena terjadi di luar kesadaran dan kehendak seseorang. Perempuan yang mengalami haid ketika sedang berpuasa dinyatakan batal puasanya, sekalipun darah haid keluar menjelang waktu berbuka. Puasa yang ditinggalkan karena haid wajib diganti melalui qadha pada hari lain di luar Ramadhan.

Pengaruh Nifas dan Hilangnya Kesadaran

Nifas merupakan darah yang keluar setelah persalinan. Perempuan yang mengalami nifas tidak diperbolehkan melanjutkan puasa dan wajib mengganti puasa Ramadhan yang ditinggalkan setelah masa nifas selesai. Hilangnya akal secara penuh karena gila menyebabkan puasa tidak sah.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi syarat, termasuk memiliki akal sehat. Semua ketentuan ini menjadi panduan penting bagi umat Islam agar ibadah puasa yang dijalankan tetap sah dan diterima oleh Allah SWT. Pemahaman yang jelas tentang batas-batas ini mencegah keraguan dan memastikan keberkahan ibadah.