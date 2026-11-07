Hukum Memelihara dan Memegang Anjing dalam Islam Menurut Empat Mazhab

Ulasan lengkap hukum syariat memelihara dan menyentuh anjing menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, termasuk syarat kebersihan dan tujuan kepemilikan.

Islam secara eksplisit mengakui anjing sebagai hewan yang memiliki peran signifikan dalam berbagai konteks, mulai dari disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Kahfi hingga status fikihnya yang sering dikaitkan dengan najis mughalladzah. Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin banyak memelihara anjing untuk berbagai keperluan, muncul pertanyaan mendasar mengenai kebolehan seorang Muslim menyentuh atau membelai hewan tersebut. Para ulama tidak hanya melihat aspek kenajisan, tetapi juga perspektif rasional dan kebutuhan masyarakat, menciptakan perdebatan mendalam tentang batasan interaksi antara manusia dan hewan ini.

Berbeda Pendapat Ulama Tentang Kenajisan Anjing

Para ulama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai status hukum anjing, dengan empat mazhab besar Islam memberikan penilaian yang berbeda-beda mengenai tingkat kenajisan dan prosedur pembersihannya. Dalam jurnal "Anjing dalam Perspektif Ta'abbudi versus Ta'aqquli", Qosim Arsadani menjelaskan bahwa anjing memiliki sisi positif seperti kesetiaan dan kecerdasan, sehingga sebagian ulama memandangannya secara rasional. Sementara itu, jurnal karya Helda Pauziah dkk. menjelaskan bahwa anjing menjulurkan lidah adalah mekanisme biologis termoregulasi, bukan tanda agresi, yang menunjukkan bahwa pandangan ilmiah dan fikih perlu dipertimbangkan bersama.

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Mazhab Syafi'i dan Hanbali menganggap seluruh tubuh anjing, termasuk bulu, air liur, keringat, dan kotoran, sebagai najis mughallazhah atau najis berat. Konsekuensinya, jika seseorang menyentuh anjing dalam keadaan basah, tangan mereka dianggap najis dan wajib dicuci tujuh kali, dengan salah satu penggunaan air harus dicampur tanah. Namun, jika sentuhan terjadi dalam keadaan kering, mazhab ini menyatakan bahwa tangan tidak otomatis najis, meskipun tindakan tersebut tetap tidak dianjurkan karena prinsip kehati-hatian atau wara'.

Di sisi lain, mazhab Hanafi menetapkan bahwa najis hanya terdapat pada air liur, mulut, dan kotoran anjing, sedangkan bagian tubuh lainnya dianggap suci. Mazhab Maliki bahkan lebih longgar dengan menilai anjing sebagai hewan yang suci secara zat, di mana perintah mencuci bejana yang dijilat anjing dipahami sebagai bentuk ketaatan murni pada titah syariat tanpa alasan fisiologis tertentu. Pendapat ini menunjukkan adanya variasi interpretasi yang mendalam dalam hukum Islam mengenai interaksi fisik dengan anjing.

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Batasan Sentuhan dan Keperluan Syar'i

Para ulama sepakat bahwa menyentuh anjing secara sengaja tanpa tujuan syar'i yang jelas, terutama dengan niat semata-mata untuk menajiskan diri, adalah hal yang tidak dibenarkan. Namun, ketika ada keperluan mendesak seperti melatih anjing penjaga, menyelamatkan anjing dari bahaya, atau berinteraksi dalam konteks profesi, sentuhan menjadi diperbolehkan dengan syarat wajib menyucikan diri setelahnya sesuai ketentuan mazhab masing-masing.

Prinsip kasih sayang terhadap hewan tetap berlaku dalam Islam, sebagaimana kisah seorang laki-laki yang memberi minum anjing kehausan dan mendapat ampunan Allah. Kisah ini menegaskan bahwa Islam melarang menyakiti binatang dan memperlakukan anjing dengan baik dibenaskan selama tidak melanggar batas syariat. Namun, kasih sayang ini tidak menghapus ketentuan syariat tentang najis dan batasan interaksi fisik yang harus dijaga oleh umat Muslim.

Penting untuk dicatat bahwa kebolehan menyentuh anjing sangat dipengaruhi oleh mazhab yang diikuti dan tingkat kehati-hatian masing-masing individu. Bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i, sentuhan dalam keadaan basah mewajibkan pencucian tujuh kali, sementara bagi yang mengikuti mazhab Maliki, sentuhan tidak membawa konsekuensi najis sama sekali, meskipun tetap dianjurkan mencuci tangan untuk kebersihan. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas hukum fikih yang mempertimbangkan berbagai faktor.

Hukum Memelihara Anjing Berdasarkan Mazhab

Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa memelihara anjing diperbolehkan apabila ada keperluan yang tidak dapat dipenuhi kecuali dengan bantuan anjing, seperti berburu, menjaga ternak, menjaga kebun, atau melacak jejak pelaku kejahatan. Dasar hukum utama untuk pandangan ini adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari.

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Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan memelihara anjing tanpa hajat. Mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa hukum memelihara anjing adalah haram apabila dilakukan tanpa keperluan tertentu. Namun, untuk keperluan berburu, menjaga tanaman, dan menjaga ternak, ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan karena memenuhi syarat kebutuhan syar'i.

Memelihara anjing semata-mata untuk hobi, gaya hidup, atau prestise tanpa tujuan syar'i dinilai haram dalam mazhab Syafi'i. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa memelihara anjing tanpa hajat tertentu adalah haram, sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak adalah boleh. Sebagian ulama juga menyebut bahwa pahala pelakunya berkurang setiap hari selagi anjing itu dipelihara tanpa alasan yang sah, yang menunjukkan konsekuensi spiritual dari tindakan ini.

Dampak Sosial dan Ketetapan Masa Depan

Larangan memelihara anjing secara umum bukan karena anjing itu buruk, melainkan karena pemeliharaan tanpa hajat menghilangkan maslahat dan menimbulkan kesulitan dalam menjaga kesucian. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Ini adalah peringatan keras bagi umat Muslim untuk menghindari kepemilikan hewan ini kecuali untuk alasan yang sah dan diakui oleh syariat.

Kesimpulannya, Islam memberikan kerangka hukum yang jelas namun fleksibel mengenai interaksi dengan anjing, tergantung pada keperluan dan mazhab yang diikuti. Prinsip dasar adalah menjaga kesucian diri dan rumah tangga, serta merawat hewan dengan kasih sayang tanpa melalaikan kewajiban syar'i. Umat Muslim disarankan untuk mengikuti pandangan ulama yang mereka percayai dan menjaga kehati-hatian dalam interaksi sehari-hari dengan hewan tersebut.