Mengetahui hukum membersihkan telinga saat berpuasa menurut Mazhab Syafi'i. Buya Yahya dan Isnan Ansory menjelaskan batasan anatomi yang memengaruhi keabsahan ibadah.

Pertanyaan mengenai apakah membersihkan telinga dapat membatalkan puasa sering kali muncul di kalangan umat Islam, terutama saat seseorang merasa telinganya gatal atau kotor selama menjalani ibadah shaum. Aktivitas sehari-hari seperti mengorek telinga menggunakan cotton bud atau jari memang sulit dihindari, namun hal ini memicu kekhawatiran akan rusaknya keabsahan puasa. Banyak Muslim yang merasa waswas karena tindakan tersebut dianggap berisiko merusak sah tidaknya ibadah mereka.

Ketentuan Mazhab Syafi'i Mengenai Pembersihan Telinga

Para ulama dari Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa membersihkan telinga pada dasarnya tidak membatalkan puasa, selama tidak ada benda yang masuk melewati batas dalam telinga. Buya Yahya, dalam bukunya Fiqih Puasa Praktis, mengklarifikasi bahwa batasan tertentu menentukan apakah aktivitas ini membatalkan atau tidak sah puasa. Imam Syafi'i berpendapat bahwa membersihkan telinga tidak membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang telinga.

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Dengan kata lain, aktivitas membersihkan bagian luar telinga yang masih terjangkau oleh ujung jari kelingking tidak memengaruhi keabsahan puasa. Buya Yahya menjelaskan bahwa mengorek telinga atau membersihkannya tidak dilarang, baik menggunakan jari, cotton bud, atau alat lainnya, sepanjang telah melewati batas lubang bagian dalam telinga. Hukum asal membersihkan telinga, baik dengan jari atau alat lainnya, adalah boleh dan tidak membatalkan, dengan catatan batas kedalaman tidak dilampaui.

Batasan Anatomi dan Definisi Lubang Tubuh

Memahami batas anatomi telinga adalah kunci untuk membedakan antara tindakan yang aman dan yang membatalkan puasa menurut pandangan fikih Islam. Isnan Ansory, Lc., M.Ag., dalam buku Puasa: Antara yang Masyru' dan Tidak Masyru', menempatkan telinga sebagai salah satu lubang tubuh (manfadz) yang jika dimasuki benda hingga melewati batas tertentu dapat membatalkan puasa. Telinga adalah salah satu jalur yang menuju rongga dalam, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan dalam penggunaannya.

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Dalam kitab Fath al-Qarib karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan bahwa puasa batal ketika ada benda ('ain) yang masuk ke dalam lubang tubuh (jauf) yang berpangkal pada organ bagian dalam. Telinga termasuk dalam kategori lubang tersebut, tetapi memiliki batas awal yang harus diperhatikan, yaitu bagian dalam telinga yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Selama benda yang dimasukkan belum melewati batas tersebut, puasa tetap sah dan tidak batal.

Buya Yahya menegaskan bahwa lubang telinga bagian dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Selama membersihkan telinga hanya pada area yang masih dapat dijangkau oleh ujung jari kelingking, yaitu bagian luar, maka puasa tidak batal. Bagian ini dianggap sebagai bagian luar tubuh (zahir), bukan rongga dalam (jauf). Mengorek telinga bagian luar dengan jemari kelingking, misalnya, tidak membatalkan puasa karena hanya menyentuh area yang terlihat dan terjangkau.

Kondisi Membatalkan Puasa dan Penggunaan Obat

Jika cotton bud, jari, atau benda lain dimasukkan hingga melewati batas lubang bagian dalam, yaitu area yang tidak terlihat oleh mata, maka puasa batal menurut mazhab Syafi'i. Batas ini dalam literatur fikih disebut sebagai bagian dalam telinga yang sekiranya tidak tampak oleh pandangan mata. Memasukkan sesuatu ke bagian dalam telinga boleh membatalkan puasa apabila melepasi had tulang tengkorak kepala, iaitu melepasi lubang telinga.

Dalam Irsyad Fatwa disebutkan bahawa had telinga yang membatalkan puasa adalah apabila melepasi tengkorak. Air yang masuk ke rongga dalam telinga (had batin) ketika mandi membatalkan puasa sekiranya bukan mandi yang disebabkan tuntutan syarak, seperti mandi untuk bermain air. Namun, air yang masuk tanpa sengaja saat mandi wajib atau karena tuntutan syarak, misalnya ketika membersihkan sisa sabun, tidak membatalkan puasa selama tidak berlebihan.

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Penggunaan obat tetes telinga bagi pesakit diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang lebih kuat dan fatwa internasional menyatakan bahwa tidak membatalkan puasa selama gendang telinga masih utuh dan tidak ada jalan langsung ke tenggorokan. Majma' Fiqh Islami juga memutuskan bahwa cuci telinga dan tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bahkan, dalam kondisi darurat, apabila pesakit tidak mampu menahan sakit kecuali dengan obat tetes, penggunaannya pada siang Ramadan tidak membatalkan puasa atas dasar darurat.

Kesimpulan Praktis bagi Umat Muslim

Kaidah praktisnya adalah membersihkan bagian luar telinga tidak membatalkan; memasukkan benda atau air hingga melewati batas dalam telinga, terlebih dengan sengaja, membatalkan puasa. Kehati-hatian sangat dianjurkan, terutama karena batas antara bagian luar dan dalam telinga tidak selalu mudah ditentukan secara kasat mata. Unsur kesengajaan dan kadar air yang masuk menjadi penentu utama dalam hukum fikih terkait hal ini. Muslim disarankan untuk berhati-hati dan memastikan hanya membersihkan bagian luar telinga yang terlihat dan terjangkau oleh jari.