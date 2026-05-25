Hukum, Makna, dan Ucapan Selamat Idul Adha

Artikel ini mengulas hukum, makna, hingga alternatif ucapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha.

Secara bahasa, frasa "Minal Aidin wal Faizin" berasal dari bahasa Arab yang berarti "Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali (kepada fitrah) dan orang-orang yang menang.

" Kata "Al-'Aidun" berarti "golongan yang kembali," merujuk pada kembalinya seseorang ke keadaan suci seperti saat baru lahir. Sementara "Al-Faizun" berarti "golongan yang menang," yakni orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsu dan meraih kemenangan di sisi Allah SWT. Merujuk ebook Bekal-bekal di Dalam Menyambut Idul Adha, karya Ustadz Abū Salmâ al-Atsarî, Jurnal Wawasan As-Sunnah tentang Qurban dan Idul Adha oleh Sulidar serta sumber kredibel lainnya, artikel ini akan mengulas hukum, makna, hingga alternatif ucapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha.

Para ulama sepakat bahwa mengucapkan selamat di hari raya (tahniah), seperti minal aidin wal faidzin secara umum adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' al-Fatawa menjelaskan bahwa tahniah di hari raya hukumnya boleh dan tidak ada larangan syar'i. Beliau menegaskan barang siapa yang melakukannya, maka ia telah mengikuti teladan (para sahabat), dan siapa yang meninggalkannya, ia juga telah mengikuti teladan (yang lain). Artinya, Islam memberi kelapangan dalam hal ini.

Dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi, Imam Jalaluddin As-Suyuthi mengutip pendapat Al-Hafizh Abul Hasan Al-Maqdisi yang menyatakan bahwa ucapan selamat di hari raya hukumnya mubah (boleh), bukan sunnah dan bukan bid'ah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin RA ketika ditanya tentang hukum mengucapkan selamat hari raya, beliau menjawab: "Ucapan selamat ketika Hari Raya dibolehkan. Tidak ada ucapan tertentu saat itu. Apa yang biasa diucapkan manusia dibolehkan selama di dalamnya tidak mengandung kesalahan (dosa).

" Perlu diluruskan bahwa "Minal Aidin wal Faizin" bukanlah ungkapan permintaan maaf, melainkan sebuah doa. Kalimat lengkapnya adalah "Ja'alanallahu minal aidin wal faizin" (جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ), yang artinya "Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali (fitrah) dan menjadi pemenang.

" Ucapan ini umumnya dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Nusantara yang populer setelah dipopulerkan oleh lagu "Hari Lebaran" karya Ismail Marzuki pada tahun 1954. Sayangnya, di masyarakat luas, frasa ini sering disalahartikan sebagai "permohonan maaf lahir dan batin," yang tidak tepat secara kaidah bahasa. Akibatnya, esensi dari doa ini menjadi kabur.

Keutamaan sesungguhnya dari tradisi ini justru terletak pada nilai-nilai positif yang ingin disampaikan: harapan untuk kembali ke fitrah suci dan meraih kemenangan melawan hawa nafsu, terutama setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji atau sekadar menyambut hari raya. Perlu dipahami dengan jelas bahwa lafal "Minal Aidin wal Faizin" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam satu pun hadis Nabi SAW. Ucapan ini merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat, terutama di Nusantara, dan lebih populer digunakan saat Idul Fitri.

Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa ucapan ini kurang tepat jika digunakan untuk Idul Adha. Sebab, esensi Idul Adha bukanlah "kembali ke fitrah" (seperti makna Idul Fitri setelah sebulan berpuasa), melainkan momentum pengorbanan dan ketaatan yang meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Idul Adha adalah hari raya al-Udhhiyah (kurban), di mana nilai utamanya adalah itsar (mendahulukan orang lain), solidaritas sosial, serta ketundukan total kepada perintah Allah SWT.

Meskipun demikian, secara syariat, para ulama menjelaskan bahwa ucapan ini termasuk dalam kategori tahniah (ungkapan selamat) yang secara garis besar diperbolehkan, asalkan tidak dianggap sebagai kewajiban ibadah yang harus dilaksanakan. Jadi, jika seseorang mengucapkannya di Idul Adha sebagai bentuk doa dan kegembiraan, hal itu tidaklah berdosa.

Meskipun "Minal Aidin" diperbolehkan, para ulama sepakat bahwa ada ucapan yang lebih utama dan lebih sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu "Taqabbalallahu minna wa minkum" (تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ), yang berarti "Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian.

" كان أصحابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك





