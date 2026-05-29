Hukum Berpuasa pada Hari Tasyrik: Haram Kecuali bagi Jamaah Haji Tertentu

Artikel ini mengulas hukum puasa pada hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah) yang haram bagi umum, namun ada keringanan bagi jamaah haji tamattu' yang tidak mampu menyembelih dam. Dilengkapi dalil dan hikmah larangan.

Hari Tasyrik adalah tiga hari setelah Hari Raya Idul Adha , yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Ketiga hari ini termasuk waktu yang sangat istimewa dalam Islam dan menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji maupun perayaan Idul Adha bagi umat Islam.

Jika termasuk hari istimewa, apa hukum berpuasa pada hari-hari tersebut? Dalam kitab I'anatut Thalibin, Sayyid Bakri menyebutkan secara eksplisit bahwa hari tasyrik adalah tiga hari setelah hari nahar (10 Dzulhijjah). Para ulama sepakat bahwa hari-hari ini memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT, bahkan disebutkan dalam sebuah hadits bahwa hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Idul Adha (yaumun nahr) dan yaumul qarr (hari tasyrik). Lazimnya waktu-waktu istimewa, dianjurkan melakukan berbagai amal kebaikan, baik ibadah maupun amaliyah.

Merujuk ebook Amalan Awal Dzulhijjah hingga Hari Tasyrik karya Muhammad Abduh Tuasikal, buku Asal Usul Hari Tasyrik, Aris Munandar, serta literatur klasik, artikel ini akan mengulas hukum berpuasa pada Hari Tasyrik secara mendalam. Hukum berpuasa pada hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) adalah haram dan tidak sah menurut mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Hari-hari ini termasuk hari raya bagi umat Islam yang dilarang untuk berpuasa.

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik setelahnya hukumnya makruh tahrim di sisi ulama Hanafiyah, sedangkan menurut mazhab lainnya hukumnya haram dan tidak sah, baik puasa itu fardhu maupun sunnah. Barang siapa yang sengaja berpuasa pada hari-hari tersebut, maka ia berdosa dan puasanya tidak dianggap sah.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in juga menegaskan keharaman puasa pada hari tasyrik: Pelengkap: puasa pada hari tasyrik dan dua hari raya id haram. Sementara itu, Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menyatakan bahwa larangan puasa pada hari tasyrik sangat tegas. Beliau berkata, Ini adalah dalil tidak boleh sama sekali berpuasa pada hari tasyriq. Hadits-hadits yang menjadi dasar larangan ini antara lain: Hari-hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah (HR.

Muslim). Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa hari tasyrik adalah hari untuk makan dan minum, bukan untuk berpuasa. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dalil pokok larangan puasa pada hari tasyrik. Selain itu, dalam hadits riwayat An-Nasa'i disebutkan: Hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Tasyrik adalah hari raya kita pemeluk agama Islam, serta merupakan hari-hari untuk makan dan minum (HR.

An-Nasa'i, no. 2954). Meskipun ada hadits yang secara khusus melarang puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, prinsip yang sama berlaku untuk hari tasyrik karena statusnya yang setara dengan hari raya. Terdapat satu pengecualian dalam hal ini, yaitu bagi jamaah haji yang melaksanakan manasik tamattu' atau qiran dan tidak mendapatkan hewan hadyu (hewan kurban yang disembelih di tanah haram), maka mereka diperbolehkan berpuasa pada hari tasyrik sebagai pengganti dam (denda) yang tidak mampu mereka bayarkan.

Hal ini berdasarkan hadits: Tidak diberi keringanan di hari tasyrik untuk berpuasa kecuali jika tidak didapati hewan hadyu (HR. Bukhari, no. 1998). Pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar, Aisyah, Al-Auza'i, Malik, Ahmad, dan Ishaq dalam salah satu pendapatnya. Demikian pula Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya (pendapat lamanya) membolehkan jamaah haji tamattu' yang tidak memiliki dam untuk berpuasa pada hari tasyrik di dalam ibadah hajinya.

Namun Imam Syafi'i dalam qaul jadid-nya (pendapat barunya) tidak membolehkan puasa pada hari tasyrik, baik bagi jamaah haji maupun selain mereka, berdasarkan keumuman larangan puasa pada hari-hari tersebut. Para ulama Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Nawawi menuturkan bahwa pendapat yang terkuat menurut ulama Syafi'iyah adalah pendapat Imam Syafi'i yang jadid (baru), yaitu tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik, baik untuk jamaah haji tamattu' maupun selain mereka.

Namun beliau juga menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah puasa bagi jamaah haji tamattu' dibolehkan dan dikatakan sah, karena ada hadits yang meringankan puasa seperti ini. Terdapat beberapa hikmah mendasar di balik larangan puasa pada hari tasyrik, yang menunjukkan rahmat dan kebijaksanaan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum ini. Pertama, hari Tasyrik merupakan bagian dari hari raya umat Islam.

Pakar Fiqih dari Rumah Fiqih Indonesia, Ustaz Ahmad Sarwat, menjelaskan bahwa secara syariah, hari raya umat Islam ada empat macam: Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik (11-12-13 Dzulhijjah), dan hari Jumat. Di semua hari raya tersebut, umat Islam dilarang berpuasa. Kedua, hari Tasyrik adalah momen untuk merayakan kebahagiaan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, terutama setelah menyelesaikan ibadah haji dan merayakan Idul Adha. Pada hari-hari ini, umat Islam dianjurkan untuk makan, minum, dan memperbanyak dzikir sebagai bentuk syukur.

Ketiga, larangan ini juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mendapatkan istirahat dari rangkaian ibadah yang melelahkan, terutama bagi jamaah haji yang telah menjalani prosesi haji yang berat. Dengan demikian, larangan puasa pada hari tasyrik bukanlah bentuk pembatasan, melainkan sebuah kemudahan dan rahmat dari Allah SWT agar umat Islam dapat menikmati hari-hari istimewa ini dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur





