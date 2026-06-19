Hubungan Amerika Serikat dan Italia Terputus Setelah Komentar Meloni terhadap Trump

Hubungan Amerika Serikat dan Italia terputus setelah komentar Meloni terhadap ucapan Trump pada Paus Leo XIV dan keengganan Italia untuk membantu AS dalam perang Iran.

Hubungan Amerika Serikat dan salah satu sekutu terdekatnya di Eropa kembali memanas setelah Italia membatalkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani ke Washington. berkaitan dengan pertemuannya dengan Meloni di KTT G7 .

Trump mengatakan bahwa Meloni "sangat ingin berfoto dengannya" saat KTT G7. Trump mengklaim dirinya menyetujui foto tersebut karena "merasa kasihan padanya". Trump juga disebut mengatakan bahwa Meloni mungkin "senang bahwa saya berbicara dengannya, saya tidak harus berbicara dengannya.

" Pernyataan itu memicu kemarahan dari pihak Italia. Meloni menyebut komentar tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa dirinya maupun Italia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bisa menyayangkan bahwa Trump tidak menunjukkan ketegasan yang sama kepada pihak yang dianggap sebagai musuh Barat dan Amerika Serikat. Padahal, setelah KTT G7 di Evian pada Rabu (17/6/2026), Meloni sebelumnya mengatakan bahwa suasana pertemuan berlangsung positif dan tidak ada ketegangan antara Trump dengan pemimpin dunia lainnya.

Hubungan PM Italia Giorgia Meloni dan Presiden AS Donald Trump dinilai mengalami keretakan sejak komentar Meloni terhadap ucapan Trump pada Paus Leo XIV dan keengganan Italia untuk membantu AS dalam perang Iran. Komentar terbaru ini memperlihatkan hubungan Trump dan Meloni yang sebelumnya dianggap dekat mulai mengalami tekanan. Meloni selama ini berusaha mengambil posisi sebagai penghubung antara Eropa dan pemerintahan Trump. Namun hubungan keduanya mulai terganggu setelah perbedaan pandangan terkait perang di Timur Tengah.

Pada April lalu, Trump juga mengkritik Meloni setelah perdana menteri Italia itu membela Paus Leo XIV dari kritik Trump terkait pandangan anti-perang sang paus. Saat itu Trump mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan sikap Meloni dan menilai dirinya salah menilai keberanian pemimpin Italia tersebut. Trump juga menuduh Meloni tidak membantu AS dalam perang melawan Iran. Ia bahkan mengancam akan menarik pasukan AS dari Italia.

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