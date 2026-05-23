Huawei Watch Fit 5 Series with Diabetes Risk Study and ECG Monitoring Features Launched in Indonesia

Huawei Watch Fit 5 Series is available in Basic and Pro variants starting from Rp2.399.000 and Rp3.699.000 respectively. During the sale period of 21 May to 20 June 2026, consumers will get bonus of 699 thousand Rupiah, including the possibility to gain membership of HUAWEI Health+ and Huawei Watch Face VIP for one month, as well as getting free Redmi Buds SE 3.

Huawei resmi meluncurkan Huawei Watch Fit 5 Series di Indonesia dengan varian Basic dan Pro mulai harga Rp2.399.000. Perangkat ini memperkenalkan fitur Diabetes Risk Study pertama di industri wearable Indonesia untuk deteksi dini risiko kesehatan pengguna. teknologi ini dikembangkan bersama lembaga kesehatan internasional di Tiongkok dan Dubai untuk membantu pengguna mengenali gejala awal gangguan metabolisme dan mengambil langkah preventif lebih cepat.

Selain itu, Huawei Watch Fit 5 Pro juga dilengkapi fitur Comprehensive Cardiovascular Insights melalui teknologi ECG bersertifikasi CE untuk membantu pengguna memantau kesehatan jantung secara lebih akurat





