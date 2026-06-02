Huawei MatePad SE 11 Resmi di Indonesia: Tablet Layar Eye Comfort dengan Baterai 7700 mAh

Huawei MatePad SE 11 hadir di Indonesia dengan layar Eye Comfort 11 inci, baterai 7700 mAh, dan empat speaker stereo. Tablet ini menawarkan desain unibody metal premium dengan harga mulai Rp2,3 jutaan.

Huawei secara resmi meluncurkan tablet terbarunya, MatePad SE 11, di pasar Indonesia pada Juli 2024. Perangkat ini menawarkan kombinasi menarik antara kualitas layar yang nyaman di mata, daya tahan baterai yang luar biasa, serta pengalaman audio yang imersif.

Dengan harga yang sangat kompetitif mulai dari Rp2,3 jutaan, tablet ini menyasar segmen keluarga dan pengguna yang mengutamakan hiburan multimedia tanpa menguras kantong. MatePad SE 11 tersedia dalam beberapa varian konfigurasi RAM dan penyimpanan, termasuk edisi khusus anak-anak yang dilengkapi casing pelindung dan konten edukasi. Konsumen bisa membelinya melalui toko resmi Huawei atau platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, seringkali dengan promo bundling seperti gratis Huawei M-Pen Lite atau flip cover.

Salah satu keunggulan utama Huawei MatePad SE 11 terletak pada panel layarnya. Tablet ini mengusung layar Eye Comfort IPS LCD berukuran 11 inci dengan resolusi Full HD Plus (1920 x 1200 piksel). Layar tersebut telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light dan Flicker Free, yang memastikan pengurangan radiasi cahaya biru dan penghilangan kedipan sehingga nyaman digunakan dalam waktu lama. Fitur ini sangat penting untuk anak-anak dan anggota keluarga yang sering menggunakan tablet untuk belajar atau menonton video.

Selain layar, sektor audio juga menjadi fokus utama. Huawei membekali MatePad SE 11 dengan sistem empat speaker stereo simetris yang dioptimalkan oleh teknologi pemrosesan audio HUAWEI Histen 9.0. Hasilnya, suara yang dihasilkan terasa megah dan imersif, cocok untuk menikmati film, musik, atau bermain game. Dari segi daya tahan, tablet ini dibekali baterai berkapasitas masif 7700 mAh.

Huawei mengklaim bahwa baterai tersebut mampu menemani aktivitas menonton video lokal hingga 18 jam penuh secara terus-menerus. Kapasitas ini memastikan bahwa pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya saat bepergian atau saat digunakan oleh seluruh anggota keluarga sepanjang hari. Desain fisiknya juga patut diacungi jempol. Huawei MatePad SE 11 mengadopsi rancangan unibody metal berbahan logam aluminium yang kokoh namun tetap ringan.

Ketebalannya hanya 6,9 mm dan bobotnya sekitar 475 gram, membuatnya nyaman digenggam dan mudah dibawa ke mana-mana. Tampilan premium dari bodi metal ini memberikan kesan yang lebih mahal dari harga yang ditawarkan. Meskipun tidak mendukung layanan Google Mobile Services (GMS), Huawei telah menghadirkan AppGallery sebagai toko aplikasi alternatif yang terus berkembang. Pengguna yang bergantung pada GMS mungkin perlu mempertimbangkan kompetitor seperti Samsung Galaxy Tab atau Lenovo Tab di rentang harga yang sama.

Namun, untuk pengguna yang tidak terlalu bergantung pada aplikasi Google, MatePad SE 11 menawarkan nilai lebih pada kualitas layar, audio, dan desain. Tablet ini tersedia dalam beberapa varian: RAM 4 GB dengan penyimpanan 64 GB, RAM 6 GB dengan penyimpanan 128 GB, serta Kids Edition. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Huawei MatePad SE 11 layak menjadi pilihan utama di segmen tablet kelas menengah untuk hiburan dan produktivitas keluarga





