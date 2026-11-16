Huawei Mate X8 Resmi Diumumkan, Peluncuran Pada 24 November 2026

Huawei secara resmi mengumumkan peluncuran smartphone lipat Huawei Mate X8 pada 24 November 2026. Perangkat ini mengusung desain lipat ke dalam dengan spesifikasi layar yang diperluas dan opsi penyimpanan besar.

Perusahaan teknologi raksasa Tiongkok, Huawei, telah secara resmi mengumumkan jadwal peluncuran perangkat mobile terbaru mereka, yaitu Huawei Mate X8. Pengumuman penting ini disampaikan melalui platform media sosial resmi perusahaan dan mengonfirmasi bahwa gadget ini akan tersedia untuk publik pada 24 November 2026 di Tiongkok. Langkah strategis ini menandai kelanjutan dari lini produk smartphone lipat premium yang sedang digandrungi pasar teknologi global.

Detail Desain Huawei Mate X8 Uniknya

Perangkat Huawei Mate X8 ini akan mempertahankan filosofi desain lipat ke dalam yang telah terbukti sukses pada seri Mate X sebelumnya. Bagian belakang casing ponsel akan menampilkan modul kamera berbentuk bulat yang elegan. Di sisi lain, tampilan layar yang terlihat baik dari panel depan maupun bagian dalam akan menggunakan fitur punch-hole atau lubang kecil yang berfungsi sebagai tempat pemasangan kamera swafoto. Desain ini memastikan estetika yang minimalis tanpa mengorbankan fungsionalitas kamera depan.

Also read Ramalan Shio Tikus Besok, Minggu 15 November 2026: Kecerdasan Membawa Arah Baru

Spesifikasi Layar dan Kapasitas Baterai

Dari segi dimensi visual, Huawei Mate X8 diproyeksikan memiliki layar depan berukuran 6,5 inci dan layar lipat dalam berukuran lebih luas sebesar 8,15 inci. Kedua panel ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan panel yang terpasang pada pendahulunya, yaitu Huawei Mate X7. Untuk daya tahan operasional, spesifikasi yang dirumorkan mencakup kapasitas baterai yang diperkirakan mulai dari 6.000mAh. Angka ini menunjukkan komitmen Huawei dalam menjaga ketahanan baterai untuk perangkat dengan layar besar.

Advertisement

Varian Memori dan Model Kolektor

Rumor pasar menyebutkan bahwa Huawei Mate X8 akan hadir dalam dua varietas utama, yaitu model standar dan edisi kolektor yang eksklusif. Untuk model standar, pengguna akan mendapatkan dua opsi konfigurasi memori yang terdiri dari RAM/ROM 12GB/256GB dan 12GB/512GB. Sementara itu, edisi kolektor dikabarkan akan menawarkan spesifikasi perangkat keras yang jauh lebih bertenaga dengan dua konfigurasi memori besar, yaitu RAM/ROM 16GB/512GB dan RAM/ROM 26GB/1TB. Opsi penyimpanan satu terabyte ini menargetkan segmen pengguna dengan kebutuhan data yang sangat besar.

Kemampuan Kamera dan Lensa Ruiying Z10

Dalam hal fotografi, Huawei Mate X8 diperkirakan akan dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 50MP yang memiliki aperture variabel. Selain itu, terdapat kamera telefoto periskop beresolusi 50MP yang juga terintegrasi ke dalam sistem. Spesifikasi yang membocorkan informasi ini menyebutkan bahwa perangkat ini akan mendukung lensa eksternal bernama Ruiying Z10. Namun, fitur premium penggunaan lensa eksternal Ruiying Z10 ini hanya akan tersedia secara eksklusif untuk model edisi kolektor. Peluncuran Huawei Mate X8 pada 24 November 2026 ini diharapkan dapat menegaskan kembali posisi Huawei sebagai pemimpin inovasi dalam kategori smartphone lipat.