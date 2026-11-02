HS Tewas Kecelakaan Jalan Kembang Elok 6 Jakarta Barat

Kecelakaan Jalan Kembang Elok 6 Jakarta Barat menewaskan HS. Minibus menabrak roda mobil lain lalu mengenai pengendara sepeda motor ini.

Seorang pengendara sepeda motor berinisial HS meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Jalan Kembang Elok 6, Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi pada Senin pagi, tanggal 2 November 2026. Korban tewas di tempat kejadian perkara akibat luka parah di bagian kepala. Kepolisian telah mengonfirmasi kejadian ini sebagai satu kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal.

Kroniksi Tabrakan Dimulai dari Senggolan Mobil

Prolog dari tragedi ini bermula saat sebuah minibus yang dikemudikan oleh seorang wanita lansia menyenggol roda mobil lain. Keterangan dari Asep, seorang petugas keamanan yang bekerja di sekitar lokasi, mengungkap urutan peristiwa tersebut. Ia mendapatkan informasi langsung dari rekan-rekannya yang juga bertugas sebagai petugas keamanan di area tersebut pada pagi hari.

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Asep menjelaskan bahwa pengemudi minibus adalah seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun. Kendaraan jenis Avanza tersebut dikemudikan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori lansia. Menurut kesaksian rekan kerja Asep, pengemudi mobil tersebut tidak menyadari telah menyenggol mobil lain di awal perjalanan.

Setelah terjadi senggolan awal, minibus tersebut terus melaju dan kemudian menabrak korban pengendara sepeda motor HS. Asep menggambarkan insiden ini sebagai tabrakan yang mengakibatkan motor korban terseret. Mobil yang menabrak sempat tidak menyadari telah menabrak manusia. Baru setelah petugas keamanan lain memberikan peringatan, pengemudi mobil tersebut menghentikan kendaraannya.

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Korban Tewas di Lokasi dan Identitas Pengemudi

Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, memberikan klarifikasi resmi mengenai hasil pemeriksaan di lapangan. Ia mengonfirmasi bahwa korban mengalami luka serius pada bagian kepala yang berakibat pada kematian seketika. Korban dinyatakan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara.

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa minibus dengan nomor polisi B-1920-BRB melaju dari arah selatan menuju utara. Pengemudi minibus tersebut teridentifikasi sebagai seorang perempuan berinisial LL. Perjalanan kendaraan tersebut berlangsung normal hingga mendekati Gereja Kristus Yesus Puri Indah.

Di titik tersebut, minibus menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh HS. Akibat benturan keras tersebut, HS tewas di lokasi kejadian. Polisi sedang melakukan pendalaman terhadap faktor penyebab kecelakaan ini. Proses penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada kelalaian lain dalam peristiwa fatal ini.