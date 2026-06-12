Honor X7d: Smartphone Mid‑Range dengan RAM 16 GB, Penyimpanan 512 GB, dan Baterai 6.500 mAh

Honor meluncurkan X7d di Indonesia, menawarkan RAM 16 GB, penyimpanan 512 GB, baterai 6.500 mAh dengan pengisian cepat 35 W, serta fitur AI Button yang memudahkan multitasking dan hiburan harian.

Honor memperkenalkan ponsel mid‑range terbaru di pasar Indonesia, yaitu model X7d yang ditawarkan dengan harga Rp 4.499.000. Ponsel ini menampilkan spesifikasi yang biasanya hanya dapat ditemui pada kelas premium, seperti RAM besar 16 GB dan penyimpanan internal 512 GB.

Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6.500 mAh yang mendukung pengisian cepat 35 W, X7d menjanjikan daya tahan yang cukup untuk aktivitas harian yang intensif. Selama hampir tiga minggu, tim redaksi CNBC Indonesia telah menguji perangkat ini dalam berbagai skenario penggunaan, mulai dari pekerjaan produktif hingga hiburan seperti streaming video dan pembuatan konten. Desain X7d berukuran 166,89 mm × 76,8 mm × 8,24 mm dengan berat 208 gram, memberikan keseimbangan antara kenyamanan genggaman satu tangan dan tampilan yang tidak terlalu besar.

Bagian belakang ponsel menampilkan pelat persegi untuk modul kamera di sudut kiri atas, lengkap dengan label 108 MP yang menandakan lensa utama. Di bagian bawah terdapat tulisan HONOR yang mempertegas identitas merek. Baterai 6.500 mAh dipasangkan dengan teknologi Honor SuperCharger 35 W, serta charger dan kabel USB‑C to‑C yang sudah termasuk dalam kotak. Honor mengklaim baterai dapat bertahan hingga 46 jam untuk panggilan telepon, 30 jam untuk pemutaran multimedia, dan 30 jam untuk browsing.

Uji coba pengisian menunjukkan bahwa pengisian dari 4 % ke 40 % memakan waktu 34 menit, sedangkan pengisian penuh dari 0 % ke 100 % memerlukan sekitar 1,5 jam. Dalam penggunaan nyata yang melibatkan video, musik, browsing, dan media sosial, baterai masih menyisakan 20‑25 % pada akhir hari, sehingga kebanyakan pengguna dapat mengisi daya kembali pada pagi hari dengan sisa daya 15‑20 % tanpa terasa kurang.

Layar berukuran 6,77 inci dengan bezel tipis menyajikan pengalaman menonton yang nyaman, tidak cepat panas meski dipakai lama, dan didukung oleh speaker yang menghasilkan suara cukup jelas untuk video atau musik. Kinerja multitasking terlihat mulus, memungkinkan pengguna membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa lag. Kamera belakang menghasilkan foto tajam dalam kondisi cahaya terang, dengan mode portrait yang halus.

Pada cahaya redup atau malam hari, hasil foto cenderung menampilkan noise dan membutuhkan waktu beberapa detik pada mode malam; penggunaan tripod atau penahan dapat meningkatkan kualitas hasil. Fitur AI Button yang terletak di sisi kiri memberikan akses cepat ke fungsi‑fungsi AI seperti screenshot, kalkulator, catatan, dan senter dengan satu ketukan, serta menyesuaikan fungsi tambahan ketika ditekan lama sesuai aplikasi yang sedang dibuka, misalnya fitur pencarian berbasis AI di YouTube.

Keberadaan AI Button mempermudah pengguna dalam mengakses alat‑alat pintar tanpa harus menelusuri menu‑menu panjang. Secara keseluruhan, Honor X7d menawarkan kombinasi spesifikasi tinggi, daya tahan baterai yang solid, dan fitur AI yang inovatif, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan performa premium dengan harga menengah





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Honor X7d Smartphone Mid-Range RAM 16 GB Baterai 6500 Mah Fitur AI

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