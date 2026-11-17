HKTB luncurkan Hong Kong Gourmet Month di November 2026. Program ini menghadirkan 400 restoran dan diskon hingga 30 persen untuk wisatawan kuliner global.

Hong Kong Tourism Board (HKTB) secara resmi meluncurkan inisiatif besar bernama Hong Kong Gourmet Month yang dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan November 2026. Program gastronomi komprehensif ini dirancang untuk menonjolkan kekayaan cita rasa lokal dan kuliner mewah yang tersebar di seluruh wilayah Hong Kong, dengan melibatkan partisipasi lebih dari 400 restoran, bar, serta gerai makanan dan minuman.

Mekanisme Kampanye Kuliner Global

Diluncurkan sebagai pengembangan dari kesuksesan tahunan Hong Kong Wine & Dine Festival, inisiatif ini memperluas jangkauan pengalaman kuliner ke berbagai sudut kota agar wisatawan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjelajahi tempat makan sekaligus mengenal karakter setiap kawasan. Program ini akan berlangsung hingga 30 November 2026, memungkinkan pengunjung untuk menikmati berbagai menu eksklusif, penawaran bersantap terbatas, serta beragam pengalaman gastronomi yang unik di setiap lokasinya.

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Kampanye ini tidak hanya berfokus pada penyajian makanan, tetapi juga pada upaya mendistribusikan流量 wisatawan ke berbagai district. Dengan melibatkan lebih dari 400 entitas bisnis, Hong Kong Gourmet Month memberikan akses langsung kepada peserta untuk mengeksplorasi lebih dari sekadar destinasi kuliner terkenal, melainkan juga menemukan persembunyian rasa tersembunyi di berbagai penjuru kota yang sering terlewatkan oleh pengunjung asing.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Tujuan Ekonomi

Dr. Peter Lam, yang menjabat sebagai Chairman HKTB, secara eksplisit menyatakan bahwa kampanye ini memiliki tujuan strategis untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal secara signifikan. Dalam rilisan resmi yang berkaitan dengan Hong Kong Gourmet Month, Dr. Peter Lam menegaskan harapan organisasi untuk memberikan lebih banyak alasan bagi masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara untuk menjelajahi berbagai kawasan Hong Kong secara lebih mendalam.

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Selain mempromosikan budaya kuliner, inisiatif ini juga dirancang secara khusus untuk mendorong aktivitas belanja dan konsumsi setempat. Dengan mendistribusikan minat kuliner ke berbagai district, HKTB berupaya menciptakan efek berganda di mana wisatawan tidak hanya menghabiskan waktu bersantap, tetapi juga meningkatkan perputaran uang di sektor ritel dan jasa di setiap area yang mereka kunjungi selama periode November 2026.

Kampanye ini menawarkan lima pengalaman tematik yang berbeda, mencakup restoran peraih penghargaan, kedai makan lokal autentik, hingga destinasi kuliner malam yang memungkinkan wisatawan menikmati suasana kota setelah matahari terbenam. Pendekatan multi-aspek ini memastikan bahwa baik pencinta kuliner kelas atas maupun pencari suasana santai dapat menemukan nilai yang sesuai dengan preferensi mereka.

Dampak Nyata Bagi Konsumen dan Langkah Selanjutnya

Salah satu program unggulan yang menjadi daya tarik utama adalah Hong Kong Wine-Pairing Award-Winning Restaurants Gala: When Top Sommeliers Meet Legendary Chefs. Program khusus ini melibatkan sekitar 15 restoran pilihan, termasuk sejumlah tempat bersantap yang telah meraih pengakuan prestigious dari panduan Michelin. Restoran yang berpartisipasi dalam gala ini terdiri dari Tang Court yang mengantongi tiga bintang Michelin, Arbor dengan dua bintang, serta Tosca di Angelo dan Andō yang masing-masing memiliki satu bintang Michelin.

Sementara itu, melalui program Taste More Hong Kong, wisatawan dapat menikmati pengalaman bersantap di restoran berbintang Michelin dengan penawaran harga yang jauh lebih terjangkau. Inisiatif ini melibatkan lebih dari 200 restoran yang menyediakan menu makan siang dan makan malam dengan potongan harga hingga 30 persen selama periode kampanye berlangsung, memberikan nilai ekonomis yang nyata bagi para pengunjung.

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Pilihan tempat makan dalam program diskon ini sangat beragam, mencakup Forum Restaurant yang meraih tiga bintang Michelin, Ying Jee Club dan Bo Innovation dengan dua bintang, serta Hansik Goo, Man Wah, Shang Palace, Epure, dan Racines yang masing-masing memperoleh satu bintang Michelin. Menu yang ditawarkan menghadirkan beragam pilihan, mulai dari masakan tradisional Kanton, kreasi modern hidangan Tiongkok, hingga sajian internasional.

Bagi pencinta kuliner malam, Hong Kong Late-Night Dining Guide menyediakan hampir 80 merek kuliner dengan lebih dari 100 gerai yang menawarkan pilihan bersantap setelah pukul 21.00 waktu setempat. Destinasinya tersebar luas di Central dan Sheung Wan, Wan Chai, Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Sham Shui Po, hingga Kowloon City. Pengunjung dapat menemukan beragam hidangan, mulai dari sajian dai pai dong, hotpot, burger, hingga aneka hidangan penutup yang beroperasi hingga tengah malam atau dini hari.

Di kawasan Lan Kwai Fong, inisiatif Sip and Savour in LKF menghadirkan lebih dari 20 restoran dan bar yang menawarkan menu khusus selama kampanye berlangsung. Suasana di kawasan ini akan semakin semarak dengan kehadiran acara bertema retro dan penampilan DJ, menciptakan atmosfer perayaan yang hidup dan menghibur untuk melengkapi pengalaman kuliner malam hari wisatawan di Hong Kong sepanjang November 2026.