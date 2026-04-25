Honest Card Luncurkan Fitur QRIS MPM: Kartu Kredit Semakin Mudah Digunakan untuk Transaksi Sehari-hari

Honest Card memperkenalkan fitur QRIS Merchant Presented Mode (MPM) yang memungkinkan pengguna membayar menggunakan limit kartu kredit melalui pemindaian QRIS di lebih dari 43 juta merchant di Indonesia. Fitur ini mempermudah pembayaran, membangun riwayat kredit, dan mengelola pengeluaran.

Honest Card baru-baru ini memperkenalkan fitur revolusioner bernama QRIS Merchant Presented Mode (MPM), sebuah langkah signifikan dalam memodernisasi cara masyarakat Indonesia bertransaksi menggunakan kartu kredit .

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan limit kartu kredit mereka saat melakukan pembayaran melalui QRIS di seluruh ekosistem merchant yang luas di Indonesia, yang saat ini mencakup lebih dari 43 juta titik transaksi. Inisiatif ini bukan hanya tentang kemudahan pembayaran, tetapi juga tentang membangun riwayat kredit yang solid dan memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih cerdas dan terstruktur bagi para penggunanya.

Fitur QRIS MPM dari Honest Card secara efektif menjembatani kesenjangan antara kenyamanan pembayaran digital yang cepat dan manfaat jangka panjang dari penggunaan kartu kredit. Sebelumnya, banyak konsumen enggan menggunakan kartu kredit untuk transaksi sehari-hari karena proses yang dianggap rumit atau karena preferensi untuk menggunakan saldo tabungan atau e-wallet. Dengan QRIS MPM, proses pembayaran menjadi sama mudahnya dengan memindai QRIS biasa, namun sumber dana secara otomatis diambil dari limit kartu kredit pengguna.

Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mentransfer dana dari rekening bank atau e-wallet, menyederhanakan proses pembayaran secara keseluruhan. Lebih dari sekadar kemudahan, integrasi ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membangun riwayat kredit yang positif setiap kali mereka melakukan transaksi. Setiap pembayaran yang berhasil dicatat dan dilaporkan, membantu meningkatkan skor kredit pengguna dari waktu ke waktu. Ini sangat penting bagi mereka yang baru memulai perjalanan kredit mereka atau yang ingin meningkatkan kelayakan kredit mereka.

Selain itu, fitur ini menawarkan visibilitas yang lebih baik terhadap pengeluaran bulanan. Semua transaksi QRIS yang dilakukan melalui fitur ini akan dikonsolidasikan dalam satu tagihan bulanan yang jelas dan terperinci, memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran mereka dengan lebih efektif dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat melakukan penghematan. Menurut Willy Ongkowidjaja, inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap perubahan perilaku konsumen di Indonesia, di mana QRIS telah menjadi metode pembayaran yang dominan.

“QRIS adalah cara masyarakat Indonesia membayar setiap hari. Dengan Honest QRIS MPM, kami membawa kartu kredit masuk ke kebiasaan tersebut. Pengguna tetap scan QRIS yang sama, tetapi sumber dananya berasal dari limit kartu kredit, bukan saldo tabungan,” jelasnya. Dengan jangkauan ekosistem QRIS yang luas, fitur ini membuka pintu bagi penggunaan kartu kredit di berbagai tempat, mulai dari warung makan tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pusat perbelanjaan modern.

Ini berarti bahwa pengguna kini dapat menikmati manfaat kartu kredit, seperti poin reward, cashback, dan perlindungan pembelian, di lebih banyak lokasi daripada sebelumnya. Lebih lanjut, Honest Card menekankan bahwa fitur ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola pengeluaran sehari-hari mereka dengan lebih bijak. Dengan memantau transaksi mereka secara teratur dan memanfaatkan fitur pengelolaan keuangan yang disediakan, pengguna dapat membuat anggaran yang lebih realistis dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

Penggunaan fitur ini secara bertanggung jawab bahkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan akses kredit secara bertahap, membuka peluang untuk pinjaman dan produk keuangan lainnya di masa depan. Honest Card berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi finansial yang transparan, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern masyarakat Indonesia, serta memperkuat ekosistem keuangan digital secara keseluruhan





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Honest Card QRIS Kartu Kredit Pembayaran Digital Inklusi Keuangan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »