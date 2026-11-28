Holywings Peduli menyelenggarakan vaksinasi influenza dan edukasi kesehatan ISPA di Kelurahan Madras Hulu, Medan, pada Sabtu (28/11). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit pernapasan bagi kelompok rentan.

Program filantropi Holywings Peduli telah resmi melaksanakan serangkaian kegiatan kesehatan preventif di wilayah Kelurahan Madras Hulu, Kota Medan, yang berlangsung pada Sabtu (28/11). Inisiatif sosial ini memfokuskan diri pada pemberian vaksinasi influenza serta penyuluhan komprehensif seputar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kepada warga setempat. Tujuannya adalah untuk secara langsung meningkatkan kesadaran publik akan urgensi pencegahan penyakit pernapasan sekaligus menyediakan perlindungan imunisasi tambahan bagi komunitas yang berpartisipasi dalam acara tersebut.

Mekanisme Edukasi dan Pencegahan ISPA

Kegiatan edukasi ini menghadirkan Dokter dari RSIA Stella Maris Medan yang bertugas memberikan materi mendalam mengenai ISPA kepada para peserta. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan gejala awal, identifikasi faktor risiko utama, mekanisme penularan virus, hingga langkah-langkah praktis pencegahan yang dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian keluarga. Edukasi ini dirancang agar masyarakat mampu memahami secara holistik pentingnya menjaga kesehatan saluran pernapasan sehingga dapat mengambil tindakan medis segera jika gejala mengarah pada ISPA.

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Pemberian vaksinasi influenza di lokasi acara merupakan langkah preventif strategis yang diambil untuk membantu mengurangi risiko individu terpapar virus flu. Vaksinasi ini juga berfungsi untuk menurunkan probabilitas terjadinya komplikasi medis yang lebih serius, khususnya bagi kelompok demografi yang dianggap rentan. Kelompok rentan tersebut mencakup lansia yang sistem imunitasnya cenderung menurun serta masyarakat dengan kondisi kesehatan dasar tertentu yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap infeksi pernapasan.

Posisi Pengampu Program Holywings Peduli

Andrew Susanto, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli, menekankan bahwa kesehatan adalah aspek fundamental yang memerlukan perhatian kolektif dari semua lapisan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa upaya menjaga kesehatan publik tidak boleh hanya bergantung pada metode pengobatan setelah sakit terjadi, melainkan harus didorong melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan visi jangka panjang program sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

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Andrew Susanto secara eksplisit mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi, khususnya dalam konteks mencegah penyakit pernapasan seperti influenza dan ISPA. Ia menyatakan keyakinan kuat bahwa edukasi dan langkah-langkah pencegahan merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan resilien. Harapannya, kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Madras Hulu ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif untuk senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga tercinta.

Dampak Nyata dan Langkah Jangka Panjang

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Kelurahan Madras Hulu melalui intervensi kesehatan yang terstruktur. Dengan menggabungkan layanan medis langsung berupa vaksinasi dengan penyuluhan preventif, Holywings Peduli berusaha menciptakan efek domino positif di mana masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka. Langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial korporat yang dirancang untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara holistik.

Keberhasilan acara pada tanggal 28 November ini menjadi indikator awal bahwa pendekatan gabungan antara edukasi dan intervensi medis dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang ISPA dan perlindungan influenza diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan sosial mereka sendiri. Hal ini akan berkontribusi pada pembentukan komunitas yang lebih tangguh terhadap wabah penyakit pernapasan di masa mendatang tanpa menunggu munculnya kasus-kasus berat di kemudian hari.