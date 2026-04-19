Holding BUMN Logistik Terbentuk: Integrasi 15 Perusahaan untuk Efisiensi Biaya dan Penguatan Armada Nasional

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini berada di garis depan dalam upaya strategis untuk memperkuat sektor logistik nasional melalui pembentukan sebuah holding BUMN. Inisiatif ini melibatkan konsolidasi 15 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai lini bisnis logistik.

Sebagai negara kepulauan yang membentang luas dan dikelilingi oleh perairan, memiliki armada logistik yang tangguh dan terintegrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Danantara bertekad untuk menyatukan kekuatan 15 entitas BUMN ini guna mewujudkan efisiensi skala ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya diharapkan mampu menekan biaya logistik secara keseluruhan di Indonesia. Lebih dari sekadar penghematan biaya, kebijakan ini juga dirancang untuk mengintegrasikan operasional berbagai perusahaan, menghilangkan silo-silo yang mungkin menghambat kelancaran rantai pasok. Integrasi ini diharapkan menciptakan sinergi yang lebih besar, di mana aset dan kapabilitas dari satu perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan lain dalam holding. Selain itu, pembentukan holding ini juga ditujukan untuk menyeimbangkan struktur keuangan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Saat ini, profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan BUMN logistik tersebut sangat bervariasi, mulai dari yang mencatatkan laba konsisten hingga yang masih berjuang dengan kerugian. Dengan mengkonsolidasikan mereka, BPI Danantara berupaya menciptakan sebuah entitas yang lebih kokoh secara finansial, dengan kemampuan untuk saling menopang dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Meskipun identitas pasti dari semua perusahaan yang akan digabung belum diumumkan secara resmi, indikasi awal mengarah pada PT Pos Indonesia sebagai calon kuat untuk menjadi induk holding. Analisis awal terhadap laporan keuangan publik dan data historis dari beberapa perusahaan di bawah naungan Danantara mengklasifikasikan potensi anggota holding ke dalam tiga kategori utama: perusahaan yang secara konsisten mencetak laba, perusahaan yang mengalami kerugian, dan perusahaan yang data keuangannya belum dipublikasikan secara rinci. Kelompok pertama, yang terdiri dari enam perusahaan, menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan historis mencatatkan keuntungan. Sektor yang mereka geluti sangat beragam, mencakup operasional pelabuhan, layanan pelayaran, pos, kereta api, dan pengembangan sistem informasi digital. Di ranah infrastruktur maritim, PT Pelindo Terminal Petikemas menjadi sorotan dengan kontribusi laba yang impresif, dilaporkan mencapai Rp2,21 triliun pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi Rp2,59 triliun pada tahun 2024. Hingga kuartal ketiga tahun 2025, perusahaan ini masih mampu mencatatkan laba sebesar Rp1,79 triliun. Sektor pelayaran penyeberangan juga menunjukkan performa yang solid, dengan PT ASDP Indonesia Ferry membukukan laba Rp605,03 miliar pada tahun 2023, meskipun mengalami penyesuaian menjadi Rp436,07 miliar pada tahun 2024. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) juga berada dalam zona profit, dengan laba tercatat Rp198,92 miliar pada akhir tahun 2024, meningkat dari Rp137,42 miliar di tahun sebelumnya dan Rp262,14 miliar di tahun 2022. Pada sektor logistik darat, PT Pos Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dengan laba sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2023, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp838,94 miliar pada tahun 2024. Laba perusahaan ini pada semester pertama 2025 mencapai Rp144,32 miliar. PT KAI Logistik juga mempertahankan stabilitasnya, dengan laba komprehensif yang berfluktuasi antara Rp92 miliar hingga Rp100 miliar selama tiga tahun terakhir (2022-2024). Pada semester I 2025, pendapatan usaha KAI Logistik mengalami peningkatan sebesar 7% menjadi Rp538,6 miliar, didorong oleh lonjakan volume angkutan barang hingga mencapai 11,2 juta ton. Sektor layanan digital pun tidak ketinggalan, PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) mencatat peningkatan laba komprehensif dari Rp25,71 miliar pada 2023 menjadi Rp56,67 miliar pada 2024, didukung oleh pendapatan usaha yang mencapai Rp792,39 miliar. Kelompok kedua terdiri dari dua perusahaan yang berfokus pada logistik komoditas industri, namun saat ini mengalami penurunan kinerja keuangan. PT Pupuk Indonesia Logistik memperlihatkan tren penurunan profitabilitas selama tiga tahun terakhir. Perusahaan membukukan laba komprehensif Rp18,78 miliar pada 2022, namun berlanjut menjadi rugi sebesar Rp12,05 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, kerugian perusahaan semakin membengkak menjadi Rp90,52 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan beban operasional dan beban umum administrasi. Kondisi serupa juga dialami oleh PT Semen Indonesia Logistik, perusahaan yang bergerak dalam distribusi material bangunan ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp11,07 miliar pada 2023. Namun, pada pembukuan tahun 2024, perseroan harus menanggung kerugian sebesar Rp30,29 miliar. Diharapkan, konsolidasi kedua perusahaan ini dapat meningkatkan utilisasi armada distribusi mereka melalui pengalihan kapasitas angkut ke sektor industri lain ketika volume produksi perusahaan induk sedang mengalami penurunan. Kelompok ketiga mencakup tujuh perusahaan yang rincian data keuangannya secara mandiri belum dipublikasikan atau dijabarkan secara rinci dalam rencana awal konsolidasi ini. Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran penting dalam melengkapi ekosistem operasional logistik nasional dengan menyediakan layanan logistik berbasis kawasan, udara, dan operasional pendukung rantai pasok. Garuda Indonesia Logistik, Angkasa Pura Kargo, dan Aerojasa Cargo memiliki tanggung jawab dalam mengelola fasilitas terminal, pengangkutan udara, dan layanan administrasi yang krusial untuk logistik jalur udara. Di sektor operasional maritim dan darat, PT Pelindo Solusi Logistik dan Varuna Tirta Prakasya berperan dalam pengembangan kawasan penyangga pelabuhan dan penyediaan jasa ekspedisi. Sementara itu, BGR Logistik Indonesia bertugas mengelola ketersediaan infrastruktur pergudangan, dan Djakarta Lloyd menangani kebutuhan angkutan kargo curah. Kehadiran ketujuh perusahaan ini, meskipun data finansialnya belum sepenuhnya terbuka, sangat vital untuk memastikan kelancaran seluruh mata rantai logistik, mulai dari udara, laut, hingga darat, serta dukungan infrastruktur penunjang. Pembentukan holding ini merupakan langkah berani dan strategis dari pemerintah melalui BPI Danantara untuk menciptakan entitas logistik BUMN yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing di kancah domestik maupun internasional, seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi pusat logistik global. Integrasi ini bukan hanya tentang menggabungkan aset, tetapi juga mentransformasi cara kerja, meningkatkan kapabilitas, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional





