Hojlund Bersinar di Napoli, Schmeichel Sarankan MU Rekrut Xhaka

Rasmus Hojlund tampil gemilang bersama Napoli, sementara legenda Manchester United, Peter Schmeichel, memberikan saran transfer untuk memperkuat lini tengah Setan Merah.

Rasmus Hojlund menjalani musim yang cukup menjanjikan sebagai pemain pinjaman di Napoli , berhasil mencetak 14 gol dari 41 penampilannya. Kontrak peminjamannya mencakup klausul kewajiban Napoli untuk mempermanenkan statusnya jika berhasil lolos ke Liga Champions .

Sementara itu, legenda Manchester United, Peter Schmeichel, mengungkapkan harapannya agar Hojlund dapat kembali ke Old Trafford. Schmeichel meyakini bahwa striker asal Denmark tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemain kunci bagi Manchester United di masa depan. Ia memuji Hojlund sebagai pemain yang fantastis dan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Hojlund sebelumnya direkrut oleh Manchester United dari Atalanta pada tahun 2023 dengan biaya transfer sekitar £72 juta.

Meskipun menunjukkan performa yang menjanjikan dengan mencetak 16 gol pada musim debutnya, performanya mengalami penurunan pada musim kedua, hanya mampu mencetak empat gol di Liga Inggris. Penurunan performa ini mendorong klub untuk melepasnya pada musim panas lalu dan mendatangkan Benjamin Sesko sebagai penggantinya dengan biaya transfer sekitar £73 juta. Sesko, meskipun sempat mengalami kesulitan di awal, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan mencetak 11 gol di Liga Inggris pada paruh kedua musim.

Namun, Manchester United dilaporkan masih akan mencari tambahan striker pada bursa transfer berikutnya untuk memperkuat lini depan mereka. Selain membahas potensi kembalinya Hojlund, Peter Schmeichel juga memberikan saran kepada Manchester United untuk memperkuat lini tengah mereka. Ia merekomendasikan perekrutan Granit Xhaka daripada Sandro Tonali, meyakini bahwa Xhaka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi tim.

Di sisi lain, Ajax Amsterdam dilaporkan sedang mengincar Arne Slot sebagai pelatih baru mereka, namun peluang kepindahan tersebut dinilai sulit karena Slot memiliki kontrak di Liverpool dan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen klub. Sementara itu, di Indonesia, Borneo FC menyatakan tidak tertekan dalam persaingan gelar Super League 2025/2026, justru merasa termotivasi untuk menggeser posisi Persib Bandung.

Sayangnya, Semen Padang FC harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari Super League 2025/2026 musim depan, dan manajemen klub telah menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter serta berkomitmen untuk melakukan evaluasi total terhadap performa tim. Pelatih Irak, Graham Arnold, mengkritik sistem Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggapnya tidak adil, dan ia merasa Timnas Indonesia dirugikan oleh perubahan aturan dan jadwal yang diterapkan.

Di arena sepak bola domestik, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, dan pelatih Mauricio Souza langsung mengalihkan fokusnya ke pertandingan berikutnya melawan Persib Bandung, di mana ia telah mulai menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tim kuat tersebut. Di Liga Inggris, Manchester City harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 3-3 dalam pertandingan yang penuh drama melawan Everton. Pertandingan penting Serie A Liga Italia antara AS Roma dan Fiorentina sedang berlangsung dan disiarkan langsung oleh ANTV.

Liga Champions UEFA musim 2025/2026 telah memasuki fase yang paling mendebarkan, dengan berbagai pertandingan sengit yang memperebutkan tiket menuju babak selanjutnya. Berita mengenai pengakuan jujur Arne Slot setelah Liverpool dikalahkan oleh Manchester United dengan skor 2-3 juga menjadi sorotan utama. Pep Guardiola, pelatih Manchester City, memberikan pujian kepada para pemainnya meskipun gagal meraih kemenangan melawan Everton.

