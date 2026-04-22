Hodak Ingatkan Persib Bandung Tetap Tenang Setelah Imbang Melawan Dewa United

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan fokus setelah timnya hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Dewa United. Ia juga menyoroti peran penting dukungan Bobotoh dalam pertandingan kandang melawan Arema FC.

Persib Bandung harus mampu menjaga ketenangan dan fokus setelah hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Dewa United dalam pertandingan pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Internasional Banten pada Senin, 20 April 2026.

Pertandingan tersebut berlangsung sengit dan memaksa kedua tim berbagi poin. Meskipun demikian, Persib Bandung masih kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan mengumpulkan 65 poin. Hasil imbang ini tentu saja menjadi pengingat bagi tim Maung Bandung bahwa persaingan di fase akhir kompetisi semakin ketat, terutama dengan Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua dengan selisih dua poin saja. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menekankan pentingnya stabilitas mental dan konsistensi permainan sebagai kunci utama untuk menghadapi sisa pertandingan.

Ia mengingatkan para pemainnya agar tidak tertekan dengan hasil imbang ini, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Hodak meyakini bahwa dengan tetap tenang dan fokus pada permainan yang telah dilatih, Persib Bandung mampu meraih hasil yang optimal di pertandingan-pertandingan berikutnya. Bojan Hodak secara khusus menyoroti pentingnya dukungan penuh dari para pendukung setia Persib Bandung, Bobotoh, terutama saat bermain di kandang, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ia percaya bahwa atmosfer yang diciptakan oleh Bobotoh dapat memberikan energi positif dan motivasi ekstra bagi para pemain, sekaligus menyulitkan lawan untuk bermain dengan nyaman. Hodak menggambarkan GBLA sebagai benteng yang sulit ditembus, terutama ketika terisi penuh oleh para pendukung. Ia berharap dukungan Bobotoh dapat menjadi faktor pembeda yang mampu membawa Persib Bandung meraih kemenangan di setiap pertandingan kandang.

Pertandingan melawan Arema FC pada Jumat, 24 April 2026, di GBLA, menjadi laga krusial bagi Persib Bandung untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Kemenangan di laga tersebut akan semakin mengokohkan posisi Persib Bandung dan menjauhkan mereka dari kejaran Borneo FC. Persib Bandung harus memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan penuh dari Bobotoh untuk meraih poin penuh. Selain itu, Hodak juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap performa tim dalam pertandingan melawan Dewa United.

Analisis mendalam terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi akan membantu tim untuk memperbaiki permainan dan menghindari terulangnya kesalahan serupa di pertandingan berikutnya. Persib Bandung menghadapi tantangan berat di sisa kompetisi Liga 1 2025/2026. Persaingan untuk meraih gelar juara semakin ketat, dan setiap pertandingan akan menjadi pertaruhan penting. Selain Borneo FC, tim-tim lain juga berpotensi menjadi pesaing serius Persib Bandung.

Oleh karena itu, Persib Bandung harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Bojan Hodak menuntut para pemainnya untuk terus meningkatkan kualitas permainan dan menjaga kondisi fisik yang prima. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dan komunikasi yang baik di lapangan. Hodak berharap para pemainnya dapat menunjukkan mental juara dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Persiapan matang dan strategi yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan Persib Bandung dalam meraih gelar juara Liga 1 2025/2026. Dukungan penuh dari para pendukung, Bobotoh, juga akan menjadi modal penting bagi Persib Bandung untuk menghadapi tantangan berat di sisa kompetisi. Persib Bandung harus mampu memanfaatkan momentum positif dan meraih hasil yang konsisten untuk memastikan gelar juara tetap berada di tangan mereka.

Pertandingan melawan Arema FC menjadi ujian penting bagi Persib Bandung untuk membuktikan kualitas mereka dan memperlihatkan kepada publik bahwa mereka adalah tim yang pantas menjadi juara





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Bojan Hodak BRI Super League Dewa United Arema FC Liga 1

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bojan Hodak Ngamuk Persib Hampir Dipecundangi Dewa UnitedPersib Bandung nyaris tumbang saat bertandang ke markas Dewa United dalam laga lanjutan Super League 2026. Bertanding di Banten International Stadium, Senin 20 April 2026

Read more »

Bojan Hodak Kecam Kelengahan Pemain Persib Bandung Saat Ditahan Imbang Dewa UnitedPelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kesalahan individu dan hilangnya konsentrasi pemain yang menyebabkan timnya gagal meraih poin penuh saat bermain imbang melawan Dewa United di pekan ke-28 BRI Super League.

Read more »

Persib Bermain Imbang 2-2 Lawan Dewa United, Bojan Hodak Soroti Kesalahan TimnyaPersib Bandung harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Read more »

Persib Selamat dari Terkaman Dewa United, Tapi Kesalahan Ini Bikin Bojan Hodak GeramJPNN.com : Persib Bandung berhasil selamat dari terkaman Dewa United. Namun, ada kesalahan fatal yang membuat Bojan Hodak geram.

Read more »

Kesalnya Bojan Hodak Usai Persib Bandung Ditahan Dewa UnitedPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Di Balik Hasil Imbang Dewa United vs Persib Bandung, Ada Momen Besar Bojan HodakJPNN.com : Bojan Hodak tetap punya alasan untuk tersenyum meski Persib Bandung gagal menang di markas Dewa United, Senin (20/4/2026).

Read more »