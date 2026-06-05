Hoax yang Terus Menyebar di Media Sosial

Liputan6.com menemukan beberapa contoh hoax yang terjadi di media sosial pada Mei 2026. Hoax-hoax ini menggunakan teknologi seperti deepfake untuk menciptakan video palsu yang terlihat sangat nyata. Kita harus waspada dan selalu memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi adalah benar dan dapat diandalkan.

Media sosial menjadi salah satu bentuk disinformasi yang paling cepat menyebar dan berpotensi menyesatkan publik di tengah derasnya arus informasi digital. Kabar bohong yang terkadang terlihat sangat autentik bisa membuat kita terpengaruh karena seringkali tidak dapat dibedakan dengan informasi yang benar.

Contoh-contoh hoax yang ditemukan oleh Liputan6.com pada Mei 2026 menunjukkan bahwa para pembuat hoax tidak segan-segan menggunakan teknologi seperti deepfake untuk menciptakan video palsu yang terlihat sangat nyata. Salah satu contoh adalah klaim video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan program bantuan dana pensiun resmi dibuka. Namun, Liputan6.com berhasil menemukan video asli dari acara tersebut dan menunjukkan bahwa klaim ini adalah hoax.

Liputan6.com juga menemukan klaim video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengadakan kuis tebak kata berhadiah ratusan juta rupiah. Namun, klaim ini juga terbukti sebagai hoax. Selain itu, Liputan6.com juga menemukan klaim video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengumumkan bantuan dari pemerintah untuk modal usaha. Namun, klaim ini juga terbukti sebagai hoax.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa media sosial telah menjadi sarana yang sangat mudah digunakan untuk menyebarkan hoax dan menyesatkan publik. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu waspada dan memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi adalah benar dan dapat diandalkan. Liputan6.com akan terus menjalankan misi cek fakta untuk membantu masyarakat Indonesia membedakan antara fakta dan hoaks dan menjaga kualitas informasi yang beredar di tengah masyarakat





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hoaks Di Media Sosial Deepfake Cek Fakta Liputan6.Com

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Tegaskan Akan Tinggalkan Perundingan AS dan Hadapi Israel jika Lebanon Terus DiserangIran memperingatkan akan menghentikan perundingan dengan Amerika dan ambil sikap langsung terhadap Israel jika serangan ke Lebanon terus berlanjut.

Read more »

Kilas Balik, Apa Peran Nanik S Deyang Dalam Kasus Hoax Ratna Sarumpaet?Keterlibatan Nanik dalam kasus hoax Ratna Sarumpaet turut diperbincangkan kembali.

Read more »

Media-Media Singapura Sorot Pelemahan Rupiah, Sebut IniPelemahan rupiah mencapai level terendah 18.028 per dolar AS, memicu kekhawatiran pasar. Media asing soroti dampak lonjakan harga minyak dan defisit anggaran

Read more »

Rupiah Terus Rontok, Tembus Level Rp 16.000, Terus Rontok Hingga Rp 17.000 Pada 2026Nilai tukar rupiah memperlihatkan tren pelemahan terhadap dolar AS secara konsisten. Pelemahan rupiah bahkan menembus level-level psikologis penting dalam satu tahun terakhir, mulai dari Rp 16.000, Rp 17.000, hingga Rp 18.000. Tercatat setidaknya empat isu penting yang membuat rupiah lesu darah, yakni konflik geopolitik yang melambungkan harga minyak dunia, suku bunga AS yang tetap tinggi, arus keluar modal asing dari pasar berkembang, serta kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal dan kebijakan domestik Indonesia.

Read more »