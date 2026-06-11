Hoaks Video Mahfud MD Bagikan Dana Bantuan Indonesia dengan Daftar Via WhatsApp

The text discusses a hoax video circulating on social media claiming that former Minister of Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD will distribute assistance for starting a business using funds from the seizure of corrupt assets. The article also mentions a hoax video claiming to provide assistance for starting a business using funds from the seizure of corrupt assets.

Advertisement Beredar di media sosial postingan video Mahfud MD akan membagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Dalam postingannya terdapat video Mahfud MD berbicara akan membagikan bantuan modal usaha hingga Rp 100 juta dari uang hasil sitaan korupsi.

"BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH UNTUK MEMBUKA USAHA BARU💥 PROF.H. MOHAMMAD MAHFUD" Lalu benarkah postingan video Mahfud MD akan membagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi? Simak dalam artikel berikutCek Fakta Liputan6.com mendapati klaim video mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengumumkan dana bantuan modal usaha yang berasal dari rampasan aset koruptor. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 3 Mei 2026.

"Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyampaikan kabar gembira lagi untuk masyarakat, bahwa ada rampasan aset dari koruptor sebanyak 10 miliar dan ini nantinya ini akan dibagikan kepada yang lebih belum mempunyai usaha. Masing masing akan dibantu sebanyak Rp 100 juta, ini riil dan juga amanah ya, bukan settingan atau hoaks, pasti cair untuk yang mendaftar.

Jadi silakan menghubungi langsung WhatsApp saya untuk menerima bantuan karena ini terbatas, jadi siapa cepat akan diproses yang tidak percaya bisa diskip saja, tidak usah dikomentar, karena saya tidak mau berdebat karena bantuan ini untuk yang mau saja. Jangan samakan acara ini dengan acara lainnya saya disini tanggung jawab pastinya. Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan, segera lakukan pendaftaran kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum" Lalu benarkah postingan video Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha dari rampasan aset koruptor?

Simak dalam artikel berikut3. Cek Fakta: Hoaks Video Mahfud Md Bagikan Dana Bantuan Indonesia dengan Daftar Via WhatsApp Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan video Mahfud Md memberikan dana bantuan Indonesia dengan mendaftar melalui WhatsApp. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Dalam postingan tersebut terdapat video dengan narasi sebagai berikut: "Saya ingin menyampaikan kabar gembira lagi untuk masyarakat, bahwa ada rampasan aset dari koruptor sebanyak 10 miliar dan ini nantinya ini akan dibagikan kepada yang belum mempunyai usaha.

Masing masing akan dibantu sebanyak Rp 100 juta, ini riil dan juga amanah ya, bukan settingan atau hoaks, pasti cair untuk yang mendaftar. Jadi silakan menghubungi langsung WhatsApp saya untuk menerima bantuan karena ini terbatas, jadi siapa cepat akan diproses yang tidak percaya bisa diskip saja, tidak usah dikomentar, karena saya tidak mau berdebat karena bantuan ini untuk yang mau saja. Jangan samakan acara ini dengan acara lainnya saya di sini tanggung jawab pastinya.

Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan, segera lakukan pendaftaran kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum" "Sebagai Aspirasi Saya Menyambut Saya Mohammad Mahfud Mengadakan Dana Bantuan Indonesia Dan Menyambut Bapak/Ibukdan buruan dapatkan uang Bantuan 💯 juta Rupiah Indonesia" Lalu benarkah postingan video Mahfud Md memberikan dana bantuan Indonesia dengan mendaftar melalui WhatsApp? Simak dalam artikel berikutMelawan hoaks sama saja melawan pembodohan.

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Mahfud MD Assistance For Starting A Business Seizure Of Corrupt Assets Hoax Video Facebook

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