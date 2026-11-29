Video viral yang mengklaim Dedi Mulyadi bergabung dengan PSI untuk Pilpres 2029 ternyata adalah rekaman lama dukungan partai di Pilgub Jawa Barat 2024.

Informasi yang beredar mengenai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan untuk meninggalkan Partai Gerindra dan resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempersiapkan diri menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, adalah kabar bohong atau hoaks. Klaim tersebut muncul menyusul unggahan video yang menampilkan potongan dokumentasi pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan sejumlah pengurus partai berlambang bintang berwarna-warni tersebut.

Video yang viral di media sosial ini menyertakan narasi bahwa perpindahan kader ini bertujuan untuk strategi politik jangka panjang dalam elektabilitas pilpres lima tahun ke depan. Namun, investigasi fakta mendalam mengungkap bahwa visual dan peristiwa yang ditampilkan dalam rekaman tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan perubahan afiliasi politik pribadi maupun pergantian keanggotaan partai resmi dari sosok Dedi Mulyadi.

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Asal Mula Rekaman dan Konteks Dukungan

Video yang diklaim sebagai bukti perpindahan partai tersebut sebenarnya adalah rekaman lama yang telah beredar sejak periode pemilihan sebelumnya. Melalui penggunaan alat pencarian gambar terbalik Google Lens Reverse Image Search, para pemeriksa fakta berhasil menemukan bahwa visual dalam unggahan Facebook tersebut memiliki kesesuaian sempurna dengan dokumentasi kegiatan resmi Partai Solidaritas Indonesia saat memberikan dukungan politik.

Kegiatan yang terekam tersebut berlangsung dalam rangka mendukung pasangan gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2024. Dukungan ini diberikan secara resmi kepada pasangan Dedi Mulyadi yang akan kembali berpasangan dengan Erwan Setiawan dalam kontestasi daerah tersebut, bukan sebagai tanda keanggotaan pribadi Dedi Mulyadi dalam struktur organisasi PSI.

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Koalisi Indonesia Maju dan Partisipasi Partai

Konteks politik yang melatarbelakangi rekaman tersebut melibatkan aliansi partai yang lebih luas, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dalam struktur koalisi ini, dukungan terhadap pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan tidak hanya datang dari PSI, melainkan merupakan hasil konsolidasi bersama partai-partai lain yang tergabung dalam aliansi tersebut.

Sejumlah partai politik besar lainnya yang juga memberikan dukungan resmi kepada pasangan tersebut meliputi Partai Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Keberadaan banyak partai yang mendukung pasangan yang sama menunjukkan bahwa dukungan PSI tersebut murni bersifat koalisi elektoral untuk mendukung kepala daerah, bukan pengumuman pergantian status keanggotaan individu pemimpin daerah.

Klarifikasi Resmi dan Kronologi Waktu

Kronologi waktu dalam video juga mengonfirmasi kesalahan interpretasi klaim tersebut. Terdapat keterangan tanggal 18 November 2026 pada visual yang beredar, namun hal ini kemungkinan adalah kesalahan penanggalan atau konteks waktu yang dipaksakan oleh pembuat hoaks. Fakta sebenarnya menunjukkan bahwa penyerahan dukungan merupakan bagian dari proses pencalonan kepala daerah yang telah terjadi pada tahun sebelumnya.

Sebagai tambahan konteks, sebelum PSI, partai lain seperti Partai Demokrat juga secara resmi menyampaikan dukungannya pada tanggal 27 Agustus 2024. Hal ini menegaskan bahwa dinamika dukungan antar-partai adalah hal biasa dalam demokrasi dan tidak dapat dianggap sebagai pertanda perubahan afiliasi pribadi para tokoh yang saling bekerja sama dalam satu koalisi.

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Dampak Sosial dan Kesimpulan

Penyebaran informasi yang salah mengenai perpindahan partai seorang Gubernur dapat menimbulkan kebingungan publik dan spekulasi berlebihan seputar arah politik nasional. Masyarakat perlu memverifikasi sumber berita dan konteks waktu sebelum menyebarkan konten visual yang tidak jelas asalnya, terutama yang mengklaim perubahan politik besar tingkat nasional.

Dari hasil penelusuran, dapat disimpulkan dengan tegas bahwa dokumentasi yang digunakan dalam unggahan tersebut adalah rekaman lama saat PSI memberikan dukungan politik kepada pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan pada Pilgub Jawa Barat 2024. Tidak ada dasar hukum maupun fakta bahwa Dedi Mulyadi telah menjadi kader resmi PSI atau meninggalkan Partai Gerindra untuk Pilpres 2029 berdasarkan rekaman tersebut.