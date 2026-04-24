Hoaks Sri Mulyani: Klarifikasi Kunjungan ke Solo, Bagi Rezeki Rp 60 Juta, dan Kabar Rumah Terbakar

Beredar klaim hoaks di media sosial mengenai mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, termasuk klaim kunjungan ke Solo, pembagian rezeki Rp 60 juta, dan kondisi rumah yang terbakar. Cek Fakta Liputan6.com memastikan seluruh klaim tersebut tidak benar.

Beredar beragam klaim menyesatkan di media sosial yang menargetkan tokoh publik, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu terakhir, muncul narasi dan video yang mengklaim Sri Mulyani mengunjungi Solo setelah reshuffle kabinet , membagikan rezeki sebesar Rp 60 juta kepada masyarakat, bahkan terdapat pula informasi mengenai kondisi rumahnya yang terbakar dan dijarah.

Namun, seluruh klaim tersebut dipastikan tidak benar dan merupakan hoaks yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik. Tim Cek Fakta Liputan6.com telah melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim yang beredar. Hasilnya menunjukkan bahwa video yang diklaim menampilkan Sri Mulyani berbagi rezeki Rp 60 juta merupakan potongan dari kegiatan sebelumnya saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Video tersebut juga telah dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, klaim mengenai kunjungan Sri Mulyani ke Solo setelah reshuffle kabinet juga tidak sesuai dengan fakta. Video yang beredar menunjukkan Sri Mulyani meninggalkan rumah Presiden Joko Widodo, namun video tersebut bukanlah kejadian baru melainkan rekaman lama. Lebih lanjut, klaim mengenai rumah Sri Mulyani yang terbakar dan dijarah juga merupakan informasi palsu yang disebarkan melalui media sosial. Foto yang digunakan dalam klaim tersebut tidak memiliki korelasi dengan kondisi terkini rumah Sri Mulyani.

Penyebaran hoaks ini seringkali disertai dengan narasi provokatif yang bertujuan untuk memicu emosi dan memecah belah masyarakat. Contohnya, narasi yang mempertanyakan 'Geng Solo' dan menyiratkan adanya ketidakadilan. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi media dan tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Cek Fakta Liputan6.com hadir sebagai salah satu upaya untuk melawan penyebaran hoaks dan memberikan informasi yang akurat kepada publik.

Sejak tahun 2018, Cek Fakta Liputan6.com telah aktif melakukan verifikasi fakta dan menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) serta mitra Facebook. Komitmen terhadap independensi tetap dijaga dalam setiap proses verifikasi fakta. Masyarakat diimbau untuk melaporkan informasi hoaks yang ditemukan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id agar dapat segera ditelusuri dan diverifikasi. Melawan hoaks adalah bentuk melawan pembodohan dan menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat.

Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, mulai dari keresahan sosial hingga penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi dan melaporkan hoaks sangatlah penting. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan konten palsu yang semakin sulit dibedakan dari konten asli. Hal ini menuntut kita untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi yang kita temui di media sosial





