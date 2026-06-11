Hoaks Pendaftaran Pegawai Koperasi Desa Merah Putih Gaji Rp 8 Juta Kembali Beredar

Informasi hoaks pendaftaran pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 dengan gaji Rp 5 - 8 juta kembali beredar di media sosial. Hoaks ini menyertakan link pendaftaran yang bila diklik akan mengarah ke halaman situs yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Kembali beredar di media sosial . Terbaru, hoaks pendaftaran pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 dengan gaji Rp 5 - 8 juta. Hoaks ini menyertakan link pendaftaran yang bila diklik akan mengarah ke halaman situs yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.

Kementerian Koperasi menyatakan, informasi pendaftaran yang dibuka adalah rekrutmen 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung pada 15 hingga 24 April 2026. Proses pendaftaran dan informasi terperinci mengenai persyaratan dapat diakses melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran Pegawai Koperasi Desa Merah Putih Gaji Rp 8 Jut





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