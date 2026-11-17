Tim Cek Fakta Liputan6.com memverifikasi klaim tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 sebagai hoaks yang beredar di Facebook dan meminta masyarakat agar tidak mengisi data pribadi.

Klaim mengenai pembukaan pendaftaran resmi program bantuan pangan tahun 2026 yang beredar di media sosial merupakan informasi palsu. Tim Cek Fakta Liputan6.com telah melakukan verifikasi mendalam terhadap unggahan tersebut dan menyimpulkan bahwa tautan pendaftaran yang disertakan dalam postingan adalah tidak sah dan termasuk kategori hoaks.

Klaim Penipuan Beredar Sejak 27 Agustus 2026

Informasi palsu ini mulai menyebar luas di platform media sosial Facebook sejak tanggal 27 Agustus 2026. Postingan yang viral tersebut memuat pernyataan bahwa program bantuan pangan resmi telah dibuka untuk umum dengan memberikan iming-iming bantuan berupa dua tray telur atau setara dengan tiga puluh butir telur.

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Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa bantuan ini terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan tertentu. Penulis konten menggunakan bahasa persuasif yang mengajak masyarakat untuk segera melakukan registrasi demi memastikan bahwa data mereka telah tercatat dalam sistem penerimaan bantuan negara.

Salah satu poin utama yang digunakan sebagai daya tarik dalam klaim penipuan ini adalah pernyataan bahwa bantuan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun. Pesan ini dirancang untuk mengurangi keraguan calon korban agar mereka merasa aman dan tidak kehilangan uang saat mendaftar.

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Mekanisme Pengumpulan Data Pribadi Melalui Tautan Palsu

Saat pengguna mengklik tautan yang disediakan dalam postingan viral tersebut, mereka akan diarahkan ke sebuah situs web fiktif. Halaman web ini dirancang untuk meniru tampilan formulir digital resmi pemerintah yang biasanya digunakan dalam program bantuan sosial.

Di dalam formulir tersebut, calon korban diminta untuk mengisi data diri yang sangat sensitif. Informasi yang diminta meliputi nama lengkap, nomor telepon, hingga nomor akun Telegram. Permintaan data ini tidak memiliki hubungan dengan program bantuan pangan resmi apa pun dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan dari pengumpulan data pribadi ini adalah untuk melakukan pencurian identitas atau penipuan keuangan. Penjahat siber biasanya menggunakan nomor Telegram atau nomor telepon yang dikumpulkan untuk melakukan phishing lanjutan atau menjual data tersebut ke pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Integritas Liputan6.com dalam Melawan Hoaks Digital

Liputan6.com mendirikan Kanal Cek Fakta pada tahun 2018 dengan misi utama untuk melawan hoaks dan melawan pembodohan di masyarakat. Sejak didirikan, kanal ini aktif memberikan literasi media kepada masyarakat luas agar mereka dapat menyaring informasi dengan lebih kritis sebelum membagikan konten ke jaringan sosial mereka.

Sejak tanggal 2 Juli 2018, Liputan6.com resmi bergabung dalam International Fact Checking Network atau IFCN. Pengakuan ini menegaskan bahwa tim fact checker di Liputan6.com bekerja sesuai standar jurnalisme internasional dan telah menjadi partner Facebook dalam upaya mitigasi misinformasi.

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Liputan6.com juga menjadi bagian dari inisiatif global cekfakta.com. Meskipun menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan platform media sosial, Liputan6.com menjamin bahwa independensi peliputan dan verifikasi fakta tidak akan pernah terpengaruh oleh kepentingan komersial atau politik manapun.

Rekomendasi Keamanan Data Pribadi Bagi Pengguna Internet

Tim Cek Fakta Liputan6.com menyarankan kepada seluruh warga negara Indonesia agar tidak mengisi formulir apapun yang berasal dari tautan tidak dikenal di media sosial. Program bantuan pemerintah selalu mengkomunikasikan informasi resmi melalui kanal website resmi kementerian terkait atau akun media sosial yang sudah terverifikasi.

Masyarakat diimbau untuk segera menghapus postingan yang berisi ajakan mendaftar bantuan dengan tautan mencurigakan. Menyebarluaskan informasi yang sudah terbukti hoaks hanya akan memperluas jangkauan pencurian data pribadi kepada korban yang lebih banyak lagi.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks lain yang ingin ditelusuri dan diverifikasi oleh tim Liputan6.com, Anda dapat menyampaikan laporan melalui email resmi cekfakta.liputan6@kly.id. Verifikasi fakta yang akurat adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan terpercaya bagi seluruh pengguna internet di Indonesia.