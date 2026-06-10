Liputan6.com melalui Cek Fakta membongkar serangkaian hoaks yang menggunakan teknologi deepfake untuk menyebarkan klaim palsu tentang pembagian dana hibah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, termasuk bantuan Rp 250 juta per kepala keluarga, hibah Idul Adha, dan bantuan dari Arab Saudi untuk janda. Semua klaim tersebut terbukti tidak benar dan bertujuan menipu masyarakat untuk mengungkap data pribadi atau melakukan transfer dana.

Hoaks yang semakin beragam dan canggih kini memanfaatkan teknologi manipulasi digital, termasuk deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI), untuk membuat klaim palsu terlihat Convincing. Pelaku hoaks sering mengarahkan publik ke kanal tidak resmi seperti akun media sosial palsu atau nomor WhatsApp pribadi dengan tujuan menjerat korban dalam memberikan data pribadi atau melakukan transfer dana.

Klaim-klaim palsu yang beredar melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berupa头和rumusan pembagian dana hibah dengan nilai Fantastis, seperti bantuan Rp 250 juta untuk setiap kepala keluarga di seluruh Indonesia, bantuan dana hibah Idul Adha untuk 100 hingga 800 orang tercepat, serta bantuan dari Arab Saudi untuk janda amounting Rp 1,5 miliar. Setiap klaim ini disertai video yang Dimanipulasi audio-visual yang menampilkan Purbaya Yudhi Sadewa seemingly mengumumkan bantuan tersebut, bersama transkrip narasi yang memengaruhi.

Video-video tersebut kemudian meminta penonton menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk daftar atau informasi lebih lanjut. Liputan6.com melalui Cek Fakta melakukan verifikasi dan membuktikan bahwa semua klaim tersebut adalah hoaks. Tidak ada kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan yang membagikan dana hibah secara massal melalui wahana seperti yang digambarkan dalam video tersebut. Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2025, tidak pernah mengumumkan bantuan semacam itu.

Ribuan akun media sosial dan TikTok yang menyebarkan klaim palsu ini seringkali menggunakan Teknik deepfake untuk membentuk video palsu yang tampak meyakinkan, sehingga mudah menyesatkan publik. Kementerian Keuangan telah lebih dari sekali membantah kabar tidak benar tersebut dan menegaskan bahwa setiap program bantuan resmi selalu diumumkan melalui kanal komunikasi yang jelas seperti situs web resmi kemenkeu.go.id dan konferensi pers. Masyarakat diingatkan untuk selalu memeriksa sumber informasi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran hadiah atau dana hibah tanpa proses yang transparan.

Pelaporan hoaks dapat dilakukan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id untuk diteliti dan divalidasi oleh tim fact-checker. Fenomena日益 Sophisticated deepfake ini menunjukkan tantangan besar dalam distorsi informasi digital di Indonesia, mengingat kemudahan produksi konten palsu yang dapat menyebar cepat melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Masyarakat perlu警惕 terhadap klaim yang terlalu bagus untuk menjadi benar, terutama yang meminta data pribadi atau transfer uang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga fact-checking terus mengimbau untuk meningkatkan literasi media dan verifikasi mandiri sebelum menShare atau menerima informasi seputar bantuan pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa sendiri dikenal sebagai ekonom dengan pengalaman sebagai Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, dan politiknya selalu berfokus pada stabilitas keuangan, bukan pembagian dana hibah massal secara pribadi. Oleh karena itu, semua klaim video yang beredar tersebut jelas merupakan upaya penipuan yangTermatrik, dan masyarakat harus menghindarinya serta melaporkannya kepada pihak berwenang





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