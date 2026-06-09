Hoaks: Link Pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2026 dengan Gaji Rp 7-9 Juta

Klaim tentang dibukanya pendaftaran Pendamping Lokal Desa (PLD) 2026 dengan gaji Rp 7-9 juta per bulan adalah hoaks. Kementerian Desa membantah adanya rekrutmen dan mengingatkan masyarakat waspada penipuan.

Beredar klaim di media sosial mengenai link pendaftaran Pendamping Lokal Desa ( PLD ) 2026 dengan gaji Rp 7 hingga 9 juta per bulan. Unggahan akun Facebook pada 31 Mei 2026 menyatakan bahwa rekrutmen PLD Kemendes a telah dibuka kembali untuk seluruh Indonesia sesuai domisili, dengan pendaftaran gratis tanpa biaya.

Unggahan tersebut dilengkapi link yang mengarah ke halaman formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Informasi ini menarik perhatian banyak pencari kerja yang menginginkan pekerjaan menantang dan bermanfaat di desa. Namun, benarkah klaim tersebut? Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran untuk memverifikasi kebenarannya.

Penelusuran mengarah pada pernyataan resmi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 3 Februari 2025, beliau menegaskan bahwa pihaknya belum menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendamping profesional desa.

'Kami tegaskan di forum ini belum ada rekrutmen terhadap pendamping desa,' ujar Yandri. Ia juga menambahkan bahwa penipuan melalui media sosial marak terjadi, dengan tawaran gaji fantastis seperti Rp17 juta atau Rp15 juta yang menyebabkan banyak korban. Saat ini, Kemendes PDT tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja 34.000 pendamping desa, dan sekitar 8.000 di antaranya telah dievaluasi. Ke depannya, rekrutmen akan dilakukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh Kemendes secara langsung.

'Yang merekrut itu bukan Kemendes, melainkan perguruan tinggi. Jadi, ini adil dan transparan, pakai CAT dan sebagainya,' kata Yandri. Selain itu, akun Instagram resmi @kemendespdt juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun palsu yang mengatasnamakan kementerian.

'Kami mengingatkan seluruh masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan PDT. Akun-akun ini sering digunakan untuk penipuan, penyebaran informasi hoaks, dan tindakan merugikan lainnya. Pastikan hanya mengikuti akun resmi kami yang terverifikasi. Hati-hati penipuan, kami memperingatkan sobat desa untuk selalu waspada terkait info rekrutmen pendamping desa yang ada, selain dari website resmi Kemendes PDT itu hoax,' demikian pernyataan resmi.

Dari penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klaim link pendaftaran Pendamping Lokal Desa 2026 dengan gaji Rp 7-9 juta per bulan adalah tidak benar atau hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial terkait rekrutmen pendamping desa. Selalu verifikasi informasi melalui sumber resmi, seperti website Kemendes PDT atau akun media sosial yang terverifikasi. Jangan sembarangan memberikan data pribadi atau melakukan transfer uang untuk pendaftaran yang belum pasti kebenarannya.

Cek Fakta Liputan6.com mengajak seluruh pembaca untuk turut serta melawan hoaks dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jika menemukan informasi mencurigakan, laporkan atau kirimkan ke email cekfakta.liputan6@kly.id. Kanal Cek Fakta Liputan6.com merupakan bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) dan mitra Facebook sejak 2018, serta terlibat dalam inisiatif cekfakta.com. Kami berkomitmen untuk memberikan literasi media kepada masyarakat luas secara independen.

Demikian hasil penelusuran kami, semoga masyarakat semakin waspada terhadap penipuan berkedok rekrutmen





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendamping Lokal Desa PLD Hoaks Rekrutmen Kemendes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marco Bezzechi Dikejar Marc Marquez yang Digdaya di HungariaMarc Marquez memangkas jarak dalam klasemen MotoGP 2026 setelah kemenangan ganda di MotoGP Hungaria 2026.

Read more »

Jadwal dan Materi OSN-K 2026 Jenjang SD, SMP dan SMA 2026Olimpiade Sains Nasional jenjang kabupaten dan kota (OSN-K) sudah mulai digelar pada Senin (8/6/2026) khusus untuk jenjang SD sederajat

Read more »

Amazing Toy Show Jakarta 2026 Siap Digelar pada Juni 2026Amazing Toy Show (ATS) Jakarta 2026 akan digelar pada 18-21 Juni 2026 di Gandaria City Mall, Jakarta. Acara ini menandai debut ATS di Indonesia dan membuka pintu bagi masyarakat untuk bersanding langsung dengan maestro internasional.

Read more »

Seri 3 ARRC Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, 12-14 Juni 2026Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 seri ketiga digelar di Sirkuit Motegi, Jepang pada 12-14 Juni 2026. Kejuaraan balap motor produksi massal Asia ini terdiri dari 6 seri dan 5 kelas balap, disiarkan langsung di Vidio. Kelas yang dipertandingkan meliputi ASB1000, SS600, AP250, UB150, dan TVS Asia One-Make.

Read more »