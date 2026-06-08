Hoaks Klaim Dana Bantuan dan Promosi Judol involving Gubernur Indonesia Terungkap

Tim Cek Fakta Liputan6.com mengungkapkan beberapa hoaks yang menyangkut nama pejabat publik di Indonesia, termasuk klaim dana bantuan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, promosi situs judol oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan video pelantikan istri Gubernur Jakarta Pramono Anung. Semua klaim tersebut terbukti tidak benar. Artikel ini membahas how hoaks tersebar, dampaknya, serta peran facts checking dalam melawan disinformasi.

Beberapa hoaks baru muncul di media sosial yang menyangkut nama pejabat publik di Indonesia. Salah satu klaim membahas Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos yang diduga berbagi dana bantuan senilai 20 juta rupiah.

Informasi tersebut tersebar melalui akun Facebook pada 1 Juni 2026 dengan narasi bahwa bantuan tersebut gratis dan dapat diakses melalui kontak di media sosial. Tim Cek Fakta Liputan6.com memeriksa kebenaran klaim tersebut dan menemukan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks. Hoaks serupa juga menemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dalam video beredar mempromosikan situs judol tertentu.

Dalam video tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan situs tersebut sebagai resmi dan memberikan keuntungan bagi masyarakat, serta mengaitkan dengan sejarah di Jakarta tahun 1957. Namun, klaim tersebut juga terbukti tidak benar. Selain itu, beredar video yang menampilkan Gubernur Jakarta Pramono Anung melantik istrinya sebagai pejabat pembantu di kantor gubernur. Video tersebut diunggah di TikTok, menunjukkan Pramono Anung menyelempangkan kain bertuliskan "BUNDA PAUD DKI JAKARTA" kepada istrinya, Endang Nugrahani, danbersalaman.

Klaim ini juga termasuk dalam kategori hoaks. Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa mereka telah sejak 2018 aktif memberikan literasi media dan menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) serta partner Facebook. Mereka mengajak publik untuk mengirimkan informasi hoaks yang perlu diteguhi melalui email cekfakta.liputan6@kly.id. Upaya melawan hoaks penting untuk mencegah pembodohan dan disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga.

Beberapa hoaks yang tersebar sering kali menggunakan narasi menarik, seperti hadiah uang atau promosi situs judol, untuk menarik perhatian dan penyebaran luas. Masyarakat diharapkan selalu memverifikasi informasi sebelum shares atau mempercayainya. Dalam konteks ini, semua klaim yang menyangkut gubernur tersebut telah dibuktikan tidak benar oleh tim Cek Fakta. Pemerintah dan lembaga per facts checking terus berusaha menangkal disinformasi yang hingga kini masih marak di media sosial.

Kemampuan untuk membeda antara fakta dan opini menjadi kunci utama dalam menghadapi banjir informasi di era digital. Dengan demikian, verifikasi fakta dan literasi media merupakan langkah esensial untuk menjaga integritas informasi dan mencegah polarisasi yang tidak perlu. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji yang tidak realistis seperti dana bantuan percuma atau promosi untung dari situs tertentu. Banyak hoaks yang juga mencari keuntungan dengan cara memanipulasi nama pejabat untuk legitimasi.

Oleh karena itu, perlu kesadarian kolektif untuk menolak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Semua elemen ini menegaskan pentingnya institusi seperti Cek Fakta Liputan6.com dalam membedakan kabar asli dari kabar palsu. Tanpa upaya tersebut, hoaks dapat terus berkembang dan merusak tatanan sosial serta kepercayaan publik. Pemberantasan hoaks memerlukan kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Platform seperti Facebook telah bekerja sama dengan lembaga facts checking, namun masih banyak yang luput. Masyarakat juga harus berperan sebagai agen perubahan dengan tidak sharing informasi yang tidak diverifikasi. Hoaks dapat memiliki dampak psikologis, juga financial, terutama jika berhubungan dengan penipuan dana. Oleh karena itu, edukasi остатся penting untuk mengurangi risiko menjadi korban hoaks.

Dalam perkembangan berikutnya, diharapkan akan lebih banyak program edukasi digital yang menyentuh masyarakat luas. Pemerintah daerah juga harus ____





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Hoaks Gubernur Cekgakta Disinformasi Media Sosial

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