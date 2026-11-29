Polri membantah klaim viral Kapoldi Suyudi memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi. Polisi tegaskan hasil pemeriksaan Mei 2025 sudah final dan sah sebagai bukti hukum.

Klaim viral yang menyatakan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim Polri untuk melakukan uji forensik ulang terhadap ijazah Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, telah dinyatakan tidak benar oleh pihak kepolisian. Informasi tersebut beredar luas melalui unggahan media sosial yang menyertakan foto kedekatan antara Kapoldi dan Presiden di depan Gedung Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan menggunakan teknologi deteksi kecerdasan buatan dari Hive Moderation mengonfirmasi bahwa gambar yang disematkan dalam unggahan viral tersebut memiliki tingkat kemiripan dengan konten buatan AI mencapai 99,9 persen. Tidak ditemukan pernyataan resmi maupun liputan berita dari media kredibel yang mendukung adanya instruksi khusus tersebut dari pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

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Asal Usul Isu Uji Forensik

Meskipun perintah dari Kapoldi tidak ada, desakan untuk melakukan pengujian ulang dokumen akademik mantan Presiden memang berasal dari pihak penuntut dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, telah resmi menyerahkan surat permohonan pengujian ulang dokumen fisik ijazah kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Permohonan hukum tersebut meminta agar ijazah asli milik Jokowi kembali menjalani pemeriksaan forensik. Tim hukum Roy Suryo juga mengajukan syarat perbandingan dokumen dengan setidaknya tiga ijazah lain yang diterbitkan pada bulan November tahun 1985 untuk memastikan keaslian dan kesamaan karakteristik dokumen.

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Prosedur Pemeriksaan Sebelumnya

Sebelumnya, pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi telah dilakukan secara resmi pada Mei tahun 2025 oleh tim gabungan Bareskrim Polri bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Proses pemeriksaan ini dilakukan terhadap dokumen asli yang disertakan dalam berkas perkara.

Untuk keperluan validasi, para penyidik menggunakan ijazah dari tiga orang rekan seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai objek pembanding. Fokus uji forensik mencakup analisis mendalam mengenai bahan kertas, fitur pengaman kertas, teknik pencetakan, jenis tinta tulisan tangan, hingga keaslian cap stempel dan tanda tangan pejabat.

Bukti Hukum dan Jawaban Resmi

Hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan pada Mei 2025 tersebut menunjukkan bahwa karakteristik ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding dari rekan-rekan kuliahnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa hasil tersebut telah dituangkan dalam berita acara pro justitia.

Dokumen berita acara pro justitia ini telah dilampirkan sebagai kelengkapan berkas perkara yang resmi dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, kepolisian menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Kapoldi Suyudi mengeluarkan perintah untuk mengulang proses forensik tersebut.

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Konfirmasi Final Kasus Fitnah

Kasus ini merupakan bagian dari sidang lanjutan mengenai tudingan ijazah palsu yang dilontarkan kepada Presiden Joko Widodo. Roy Suryo hadir sebagai terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Presiden Jokowi dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan.

Pihak kepolisian menekankan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai mekanisme standar dan bukti fisik telah diverifikasi secara komprehensif. Klaim viral yang beredar di masyarakat dianggap tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat, sehingga dapat dihapuskan dari ruang publik sebagai informasi yang menyesatkan.