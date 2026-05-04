Hoaks Bantuan Prabowo: Cek Fakta Video dan Link Pendaftaran Palsu

Liputan6.com membongkar hoaks yang beredar mengenai video Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan dana dan link pendaftaran bantuan token listrik palsu. Informasi ini terbukti tidak benar dan merupakan upaya penipuan.

Liputan6 .com melakukan pemeriksaan fakta terhadap klaim yang beredar mengenai video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Klaim serupa mengenai pengumuman bantuan seringkali menjadi sasaran hoaks yang menargetkan Prabowo .

Pemeriksaan fakta ini dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar di berbagai platform media sosial, khususnya Facebook. Informasi yang diperiksa adalah video yang diunggah oleh sebuah akun Facebook pada tanggal 23 April 2026, yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan modal usaha, pembayaran utang, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi.

Dalam video tersebut, narasi yang disampaikan menyatakan bahwa siapapun yang melihat video tersebut dan sedang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk kebutuhan modal usaha, pembayaran utang, atau biaya sekolah, diimbau untuk segera menghubungi pengunggah video. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan apakah klaim tersebut benar adanya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim video Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan dana untuk masyarakat yang membutuhkan adalah tidak benar.

Selain itu, Liputan6.com juga menemukan klaim lain yang serupa, yaitu mengenai link pendaftaran bantuan token listrik sebesar Rp 700.000 dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi ini juga diunggah di Facebook pada tanggal 5 April 2026, disertai dengan menu daftar yang jika diklik akan mengarah pada halaman situs web yang meminta identitas pribadi, termasuk nama dan nomor Telegram. Praktik ini merupakan modus operandi yang umum digunakan dalam penyebaran hoaks dan penipuan online.

Liputan6.com berkomitmen untuk melawan hoaks dan memberikan literasi media kepada masyarakat luas. Kanal Cek Fakta Liputan6.com didirikan pada tahun 2018 dan telah menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) sejak 2 Juli 2018, serta menjadi mitra Facebook. Liputan6.com juga berpartisipasi dalam inisiatif cekfakta.com. Independensi dalam melakukan pemeriksaan fakta tetap dijaga, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar dan dapat melaporkan hoaks yang ditemukan melalui email cekfakta.liputan6@kly.id. Upaya ini penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat.

Informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kepanikan di tengah masyarakat. Pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Liputan6.com merupakan bagian dari upaya untuk memberikan informasi yang benar dan membantu masyarakat dalam membedakan antara fakta dan hoaks. Penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya dan menyebarkannya, serta untuk melaporkan hoaks yang ditemukan kepada pihak berwenang atau media yang terpercaya.

Dengan kerjasama dari seluruh pihak, diharapkan penyebaran hoaks dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya





