Hoaks Bantuan Modal Usaha Rp 100 Juta yang Dipinculukkan pada Mahfud Md Terungkap

Cek Fakta Liputan6.com mengungkap bahwa klaim video mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha pemerintah Rp 100 juta adalah hoaks dengan using teknologi AI. Video tersebut bukan kebenaran dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernyataan resmi pemerintah atau Mahfud Md.

Cek Fakta Liputan6 .com telah melakukan penelusuran terhadap klaim video yang menyebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan bantuan modal usaha dari pemerintah sebesar Rp 100 juta.

Klaim tersebut didistribusikan melalui media sosial dengan memanfaatkan citra dan suara yang sounded mirip dengan Mahfud Md. Namun, setelah dilakukan verifikasi, klaim tersebut terbukti tidak benar dan mengandung elemen manipulasi menggunakan teknologi AI. Video yang beredar memiliki kesamaan dengan kegiatan pribadi Mahfud Md di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada 17 Januari 2025, yaitu ketika ia mengucapkan terima kasih atas dukungan atas wafatnya ibundanya. Namun dalam konteks asli, Mahfud Md tidak menyebutkan program bantuan usaha sama sekali.

Analisis menggunakan alat deteksi AI dari Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,3 persen suara dalam video klaim dihasilkan oleh AI, yang mengindikasikan kuat bahwa video tersebut kurang lebih merupakan deepfake atau sintesis suara buatan. Pihak Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa klaim ini adalah hoaks yang bertujuan menyesatkan publik.

Mereka memperingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu memeriksa informasi serius yang muncul di media sosial, terutama yang menyangkut figures publik seperti Mahfud Md. informational seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menipu, misalnya meminta data pribadi atau bahkan meminta certain sejumlah uang dengan dalih "proses administrasi" bantuan. Oleh karena itu, penting untuk meverifikasi setiap informasi, terutama yang terdengar terlalu bagus untuk jadi benar.

Liputan6.com melalui kanal Cek Fakta telah beroperasi sejak 2018 dan menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) serta partner Facebook, dengan prinsip independensi tetap terjaga. Jika Anda menemukan informasi mencurigakan atau terindikasi hoaks, dapat menghubungi mereka via email cekfakta.liputan6@kly.id. Perlu diingat, melawan hoaks sama saja melawan pembodohan, karena hoaks dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan keributan sosial. Masyarakat diharapkan selalu kritis danifact check setiap informasi sebelum dibagikan lebih lanjut.

Beberapa hoaks yang pernah menyasar Mahfud Md antara lain klaim bantuan dana yang bertujuan m scraping data atau menipu secara finansial. Daftar hoaks semacam itu perlu diwaspadai agar tidak menjadi korban. Untuk itulah, Cek Fakta berkomitmen memberikan literasi media dan verifikasi fakta secara gratis bagi masyarakat luas. Mereka bekerja sama dengan berbagai platform dan inisiatif seperti cekfakta.com untuk memperluas jangkauan penverifyan.

Dengan adanya hoaks yang semakin canggih menggunakan AI, kewaspadaan的必要 menjadi lebih tinggi. Maka dari itu, article ini mengingatkan bahwa semua video atau audio yang belum pastinya otentik harus dicek melalui sumber terpercaya atau media official. Liputan6.com menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah meminta uang atau data sensitif dari publik dalam proses verifikasi. Semua informasinya disebarkan secara gratis untuk education sake.

Jadi, jika Anda melihat postingan yang mirip dengan klaim Mahfud Md memberikan bantuan uang, segera abaikan dan laporkan sebagai hoaks. Dengan bersatu melawan misinformasi, kita dapat menjaga lingkungan informasi yang sehat dan tidakmenyesatkan





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