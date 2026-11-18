Kementerian ESDM mengumumkan kenaikan Harga Mineral Acuan nikel dan aluminium untuk November 2026, diikuti penurunan harga emas akibat dinamika pasar global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan peningkatan signifikan pada Harga Mineral Acuan nikel dan aluminium serta penurunan emas untuk periode paruh kedua November 2026.

Data Harga Mineral Acuan Periode November

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat harga Mineral Acuan nikel meningkat menjadi seribu lima ratus sembilan puluh enam enam dolar AS per ton dalam paruh kedua November dua ribu dua puluh enam. Angka ini naik dari periode pertama bulan tersebut yang mencapai seribu lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh dolar AS per ton.

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Peningkatan harga nikel ini didorong oleh penguatan rata-rata harga jual tunai serta penyelesaian transaksi nikel di London Metal Exchange selama rentang waktu sepuluh Oktober hingga sembilan November dua ribu dua puluh enam.

Sementara itu, Harga Mineral Acuan aluminium juga mengalami kenaikan menjadi tiga ribu tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu dolar AS per ton. Kenaikan ini sebesar tiga puluh dua koma sembilan satu dolar AS atau sekitar satu persen dari periode sebelumnya yang sebesar tiga ribu empat puluh enam koma sembilan puluh dolar AS per ton.

Penguatan harga aluminium sejalan dengan tren positif rata-rata harga aluminium di London Metal Exchange, yang mendukung stabilitas pasar komoditas tersebut di Indonesia selama bulan ini.

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Tren Penurunan Harga Tembaga dan Emas

Sebaliknya, Harga Mineral Acuan tembaga mencatatkan penurunan sebesar seratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga dolar AS atau satu tiga persen menjadi empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh empat dolar AS per ton.

Penurunan ini berasal dari harga periode sebelumnya yang tercatat sebesar empat belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh dolar AS per ton, yang disebabkan oleh melemahnya rata-rata harga tembaga di London Metal Exchange.

Harga Mineral Acuan emas sebagai mineral ikutan juga turun sebesar delapan puluh tiga koma tiga tujuh dolar AS atau sekitar dua persen menjadi empat ribu empat puluh lima koma delapan puluh satu dolar AS per troy ounce.

Penurunan harga emas ini sejalan dengan pergerakan rata-rata harga emas acuan London Bullion Market Association Gold PM Fix selama periode sepuluh Oktober hingga sembilan November dua ribu dua puluh enam.

Analisis Perbandingan Tahunan dan Dampak Pasar

Secara tahunan, harga nikel menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan paruh kedua November dua ribu dua puluh lima yang tercatat sebesar empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh dolar AS per ton.

Perbedaan harga tahunan untuk nikel mencapai lima ratus sembilan puluh delapan koma dua puluh satu dolar AS per ton atau sekitar empat persen, yang mencerminkan permintaan global yang masih kuat terhadap komoditas strategis ini.

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Harga aluminium juga mencatatkan kenaikan tahunan sekitar delapan persen dibandingkan posisi tahun lalu yang sebesar dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma satu tujuh dolar AS per ton, menandakan sentimen positif pada sektor logam non-ferrous.

Di sisi lain, harga tembaga secara tahunan masih naik signifikan sekitar tiga puluh tiga persen dari posisi November dua ribu dua puluh lima yang sebesar sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma lima tiga dolar AS per ton.

Perbandingan tahunan harga emas menunjukkan kenaikan sangat tipis, yakni tiga koma dua dua dolar AS atau nol nol delapan persen dari posisi tahun lalu yang sebesar empat ribu empat puluh dua kemu lima sembilan dolar AS per troy ounce.

Implikasi Terhadap Harga Patokan dan Royalti

Penetapan Harga Mineral Acuan periode kedua November dua ribu dua puluh enam ini menjadi dasar resmi perhitungan Harga Patokan Mineral untuk periode lima belas hingga tiga puluh November dua ribu dua puluh enam.

Perhitungan tersebut juga menentukan kewajiban pembayaran royalti komoditas mineral bagi pelaku usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pergeseran harga komoditas ini memberikan dampak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia dan proyeksi penerimaan negara dari sektor sumber daya mineral di akhir tahun dua ribu dua puluh enam.