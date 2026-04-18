HKTI Beri Tiga Rekomendasi Dorong Petani Tanam Kedelai Demi Swasembada

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengajukan tiga rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk meningkatkan semangat petani dalam budidaya kedelai. Rekomendasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai target swasembada kedelai nasional sebesar 2,62 juta ton pada tahun 2029, sekaligus mengatasi persepsi petani bahwa komoditas ini kurang menguntungkan dibandingkan tanaman pangan lainnya.

Ketua Harian I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) Mayjen TNI Purn Bachtiar Utomo menyampaikan tiga rekomendasi krusial yang diharapkan dapat memacu semangat petani untuk kembali melirik budidaya kedelai. Upaya ini merupakan kontribusi HKTI dalam membantu pemerintah mencapai target ambisius swasembada kedelai nasional yang diproyeksikan sebesar 2,62 juta ton pada tahun 2029. Selama ini, komoditas kedelai kerap dipandang kurang menguntungkan oleh sebagian besar petani, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target ketahanan pangan nasional di sektor ini.

'Ada tiga rekomendasi yang bisa kami berikan agar petani bersemangat menanam kedelai karena selama ini dianggap tidak menguntungkan,' ujar Ketua Harian HKTI Mayjen TNI Purn Bachtiar di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Rekomendasi pertama yang ditekankan oleh HKTI adalah intervensi pemerintah melalui penyiapan optaker atau pihak pembeli hasil panen kedelai. Dengan adanya kepastian pasar, petani akan lebih terdorong untuk menanam kedelai karena ada jaminan terhadap penjualan hasil budidaya mereka. Kepastian ini menjadi kunci utama yang akan membalikkan pandangan petani bahwa kedelai adalah komoditas yang menjanjikan dan menguntungkan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang sering dihadapi petani kedelai saat ini, di mana ketidakpastian pasar seringkali membuat mereka enggan untuk berinvestasi dalam skala besar, memilih komoditas lain yang dinilai lebih pasti seperti padi atau jagung.

Selanjutnya, rekomendasi kedua adalah ajakan kepada pemerintah untuk menggandeng pihak swasta agar melakukan diversifikasi produk olahan kedelai. Selama ini, pemanfaatan kedelai lokal masih terbatas pada industri tahu dan tempe. HKTI mengusulkan agar kedelai dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti susu kedelai, yang memiliki nilai jual purna jual yang lebih baik. Diversifikasi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka pasar baru bagi kedelai nasional. Sebagai perbandingan, harga kedelai saat ini berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Namun, jika dijual dalam bentuk benih unggul, harganya bisa melonjak menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Peningkatan nilai jual ini menjadi insentif kuat bagi petani.

HKTI sendiri optimistis bahwa program swasembada kedelai yang digagas Presiden Prabowo pada 2029 dapat terwujud, asalkan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Sebagai contoh nyata, HKTI saat ini tengah berkolaborasi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kelompok Petani Pinggir Buperta (KPPB) untuk menggarap lahan seluas 5 hektare yang difokuskan pada produksi benih kedelai berkualitas. Inisiatif ini menunjukkan komitmen HKTI untuk turut serta dalam penyediaan bibit unggul.

Rekomendasi ketiga yang diajukan adalah pemberian bantuan produktif yang komprehensif kepada petani kedelai. Bantuan ini mencakup penyediaan lahan gratis untuk bertanam, bibit unggul, pupuk berkualitas, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan petani dapat menghasilkan panen kedelai yang optimal dan berkualitas tinggi. Tidak hanya itu, HKTI juga aktif dalam pengembangan budidaya kedelai di berbagai wilayah. Pihaknya kini sedang melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 200 hektare di Lebak, serta menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menanam kedelai di lahan seluas 150 hektare di Yogyakarta. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan HKTI dalam membantu pemerintah menyediakan pasokan bibit kedelai yang memadai untuk mewujudkan program swasembada.

Di sisi lain, Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dyah Susilokarti, menyatakan kesiapan kementerian untuk bekerja sama dengan HKTI dan Pramuka. Saat ini, terdapat lahan seluas 37.500 hektare yang siap ditanami kedelai, meskipun diakui adanya keterbatasan bibit. 'Kami siap bekerja sama dengan HKTI dan Pramuka. Kami imbau agar petani dapat bertanam dengan baik sehingga panen yang dihasilkan berkualitas,' tegas Dyah Susilokarti. Dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat menjadi katalisator yang efektif dalam meningkatkan produksi kedelai nasional dan mencapai target swasembada yang telah dicanangkan, demi ketahanan pangan Indonesia yang lebih kuat





