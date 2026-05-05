Hizbullah Yakin Lebanon Mampu Kalahkan Israel dengan Kekuatan dan Persatuan

Sekjen Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menyatakan Lebanon mampu mengalahkan Israel melalui kekuatan Hizbullah dan persatuan nasional, menolak rencana Israel dan mengkritik agresi berkelanjutan serta perundingan dengan mediasi AS.

Sekretaris Jenderal Hizbullah , Sheikh Naim Qassem, dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Lebanon memiliki kemampuan untuk mengalahkan Israel . Keyakinan ini didasarkan pada kombinasi kekuatan militer Hizbullah dan persatuan nasional yang solid di antara rakyat Lebanon .

Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 4 Mei 2026, melalui rilis resmi yang menggarisbawahi penolakan terhadap berbagai rencana Israel yang dianggap tidak akan pernah terwujud akibat perlawanan yang terus menerus dan semakin kuat. Qassem menyoroti bahwa tujuan utama Israel adalah merampas hak-hak fundamental rakyat Lebanon, menduduki wilayah kedaulatan mereka, dan menciptakan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan kegelapan. Sebaliknya, Hizbullah memandang dirinya sebagai garda terdepan dalam upaya membebaskan wilayah-wilayah yang saat ini masih diduduki oleh Israel.

Ia menekankan bahwa saat ini kawasan tengah berada dalam fase yang sangat kritis dalam sejarahnya, di mana musuh Zionis, dengan dukungan penuh dari rezim Amerika Serikat, terus melancarkan berbagai bentuk serangan dan agresi. Qassem menegaskan bahwa ketahanan dan kegigihan rakyat Lebanon akan menjadi faktor penentu utama dalam menentukan masa depan Lebanon dan seluruh kawasan. Masa depan yang ia impikan adalah masa depan yang didasarkan pada prinsip-prinsip martabat, kemuliaan, dan kemerdekaan yang sejati.

Lebih lanjut, Qassem menegaskan bahwa tidak ada gencatan senjata yang benar-benar efektif dan berkelanjutan yang berlaku di Lebanon saat ini. Ia menjelaskan bahwa yang terjadi justru adalah agresi berkelanjutan yang dilakukan oleh Israel, dengan dukungan logistik dan politik dari Amerika Serikat. Qassem menyatakan dengan jelas bahwa Lebanon adalah negara yang menjadi target agresi terbuka dan membutuhkan jaminan yang kuat dan terpercaya atas keamanan dan kedaulatannya.

Ia mengklaim bahwa Israel telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata lebih dari 20.000 kali dan secara konsisten gagal memenuhi komitmen-komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, Qassem juga mengkritik keras pemerintah Lebanon di Beirut yang terlibat dalam perundingan langsung dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa perundingan semacam itu tidak akan menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik yang telah berlangsung lama ini.

Qassem menambahkan bahwa komunitas internasional perlu memahami dengan baik bahwa solusi untuk konflik Lebanon-Israel bukanlah dengan menyerah pada tuntutan Israel atau menerima status quo yang tidak adil. Ia mengidentifikasi empat faktor utama yang menurutnya akan membantu Lebanon keluar dari krisis yang sedang berlangsung.

Faktor-faktor tersebut adalah melanjutkan perlawanan yang gigih, memperkuat persatuan domestik di antara semua elemen masyarakat Lebanon, memanfaatkan dinamika internasional yang menguntungkan, dan memberikan tekanan yang kuat dan berkelanjutan terhadap Israel untuk menghentikan agresi dan memenuhi tuntutan yang adil. Pernyataan Qassem ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, dengan adanya serangan AS terhadap Iran dan klaim Hizbullah yang menyatakan tidak akan terlibat langsung dalam konflik tersebut. Situasi ini semakin memperumit upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Selain itu, perkembangan ekonomi Lebanon juga menjadi perhatian, dengan defisit anggaran yang mendekati 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diungkapkan dalam APBN KiTa Maret 2026 yang digelar oleh Purbaya. Di sisi hukum, gugatan penumpang KA Argo Bromo Anggrek terhadap PT KAI, Danantara, dan Traveloka telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung, menunjukkan adanya tuntutan terhadap layanan transportasi yang kurang memuaskan.

Sementara itu, KOMPAS.com terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan kontennya melalui fitur Apresiasi Spesial, yang merupakan bentuk dukungan finansial dari pembaca untuk keberlangsungan operasional redaksi dan pengembangan konten yang berkualitas





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hizbullah Lebanon Israel Konflik Perlawanan Gencatan Senjata Agresi Amerika Serikat Perundingan Persatuan Nasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel Intensifkan Komunikasi dengan AS terkait Potensi Serangan ke IranKepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, meningkatkan komunikasi dengan Komandan CENTCOM AS terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran. AS juga mempertimbangkan serangan terbatas untuk mendorong kesepakatan nuklir.

Read more »

Matthäus Yakin Bayern Unggul Secara Fisik Jelang Laga Kontra PSGLothar Matthäus menilai Bayern München memiliki keunggulan fisik yang signifikan dibandingkan Paris Saint-Germain menjelang leg kedua semifinal Liga Champions. Ia memprediksi Bayern akan memenangkan pertandingan dan lolos ke final.

Read more »

Raksasa Otomotif Dunia Ramai-Ramai Meniru China, Yakin Bisa?Industri otomotif global tengah mengalami pergeseran kekuatan besar-besaran.

Read more »

Polisikan Ade Armando, Abu Janda, hingga Grace Natalie, Puluhan Ormas Islam Yakin Ketiganya Masuk PenjaraPuluhan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama melaporkan Ade Armando hingga Grace Natalie.

Read more »

Lebanon siap percepat persiapan negosiasi dengan dukungan ASPresiden Lebanon Joseph Aoun, Senin, menegaskan negaranya tetap berkomitmen pada jalur perundingan dan siap mempercepat persiapan dengan dukungan Amerika ...

Read more »

Arsenal vs Atletico Madrid, Viktor Gyokeres Serukan Kemenangan The Gunners!Viktor Gyokeres yakin Arsenal akan mengalahkan Atletico Madrid dan lolos ke final Liga Champions 2025/2026.

Read more »