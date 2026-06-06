Hizbullah Serang Militer Israel, Iran Tegaskan Siap Bertarung jika Lebanon Diserang

Hizbullah melancarkan serangan drone ke militer Israel di Lebanon selatan sebagai balasan atas gempuran Israel. Iran memperingatkan kemungkinan terlibat konflik langsung dengan AS dan Israel, sementara Rusia menepis tuduhan penyelidikan senjata.

Ketegangan di wilayah Lebanon selatan kembali meningkat setelah serangan yang diklaim Hizbullah menargetkan militer Israel . Dalam video yang dirilis, Hizbullah mengklaim berhasil menyerang sebuah buldoser militer berjenis D-9 milik tentara Israel .

Serangan drone ini menjadi serangan balasan setelah peningkatan gempuran Israel ke Lebanon selatan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa serangan ke wilayah Lebanon berpotensi menyebabkan negaranya kembali berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut perdamaian di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari kondisi di Lebanon. Araghchi mengatakan militer Iran siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel jika koalisi dua negara itu terus menyerang Lebanon.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Teheran tidak pernah meminta senjata dan Moskwa tidak pernah menyuplai senjata apa pun. Eskalasi serangan kembali meluas ke wilayah sekutu di tengah negosiasi dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu bagaimana nasib negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat? Akankah ada kata sepakat di antara keduanya?

Kita bahas bersama Peneliti Asia Middle East Center, Pizaro Gozali, dan Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte





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