HIVI! Mengguncang Panggung Penutupan Hari Kedua Festival BFF di JIEXPO

Grup musik indie HIVI! menutup hari kedua Festival The Beauty, Fashion and Fragrance 2026 dengan penampilan spektakuler, menyatukan musik, mode, dan parfum dalam satu pertunjukan yang menginspirasi.

Grup musik indie Indonesia, HIVI! , memukau penonton pada penutupan hari kedua Festival The Beauty, Fashion and Fragrance (BFF) yang berlangsung di Jakarta International Expo pada 29 Mei 2026.

Penampilan mereka menjadi sorotan utama karena energi panggung yang kuat, aransemen musik yang memadukan elemen pop, rock, dan nuansa elektronik, serta lirik yang menggugah tentang kecantikan sejati dan keberanian mengekspresikan diri. Sebelum mereka naik, para tamu disuguhkan dengan pertunjukan runway mode yang menampilkan koleksi terbaru desainer lokal, serta sesi demonstrasi parfum eksklusif yang dihadirkan oleh merek-merek internasional.

Ketika lampu meredup, sorotan beralih ke panggung utama, mengungkap lampu LED berwarna yang menambah atmosfer futuristik, sementara penonton - yang terdiri dari pecinta kecantikan, pelaku industri fashion, serta penggemar musik - bersorak antusias menyambut penampilan HIVI!. Dalam rangkaian tiga lagu andalan, HIVI! menampilkan "Cahaya Dalam Gelap", "Kisah Tanpa Batas", dan "Ruang Waktu" yang masing‑masing mendapat sambutan hangat.

"Cahaya Dalam Gelap" membuka set dengan melodi piano yang lembut, disusul dentuman drum yang perlahan meningkat, mencerminkan transformasi diri yang selalu menjadi tema utama BFF. "Kisah Tanpa Batas" menggabungkan vokal harmonis vokalis utama dengan riff gitar yang enerjik, mengajak penonton merayakan kebebasan berekspresi tanpa takut dihakimi. Penutupnya, "Ruang Waktu", menampilkan kolaborasi visual dengan proyeksi hologram yang menampilkan ilustrasi parfum dan produk kecantikan, menegaskan sinergi antara musik, mode, dan wewangian yang menjadi inti acara.

Penampilan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berhasil menyampaikan pesan universal tentang pentingnya rasa percaya diri dan keberagaman dalam industri kecantikan. Setelah pertunjukan selesai, pihak penyelenggara BFF memberikan apresiasi khusus kepada HIVI! dengan meng{quote} memberikan penghargaan " Penyelenggara juga menegaskan bahwa festival kali ini akan terus menjadi platform yang mendukung kolaborasi lintas industri, mengundang lebih banyak musisi, desainer, serta brand kosmetik untuk berpartisipasi pada edisi berikutnya.

Dengan keberhasilan penutup hari kedua, BFF menegaskan posisinya sebagai acara terdepan yang mampu menggabungkan elemen kecantikan, fashion, dan musik dalam satu panggung megah, serta menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas di kalangan generasi muda Indonesia.





