Hiroshi Aoyama Apresiasi Performa Veda Ega Pratama di Moto3 GP Spanyol 2026

Manajer Honda Team Asia , Hiroshi Aoyama , memberikan apresiasi tinggi atas performa pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama , pada Moto3 Grand Prix Spanyol 2026 yang berlangsung di Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez, Spanyol, pada Minggu (26/4/2026).

Menurut Aoyama, hasil finis Veda di posisi keenam merupakan pencapaian yang sangat kuat, terutama mengingat ia memulai balapan dari urutan ke-17. Balapan tersebut dinilai berjalan cukup kacau, namun Veda berhasil menunjukkan performa yang solid di tengah situasi yang tidak menentu. Aoyama menyoroti bagaimana Veda langsung tampil agresif sejak awal lomba. Dari posisi start yang kurang ideal, Veda dengan cepat merangsek naik dan bergabung ke grup kedua yang bersaing di barisan depan.

Hal ini menunjukkan kecepatan adaptasi Veda di lap-lap awal, yang menjadi kunci penting untuk menjaga dirinya dalam persaingan utama sepanjang balapan. Menurut Aoyama, Veda terus berjuang di grup kedua selama sebagian besar balapan, dan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya mencapai posisi keenam. Selain itu, Aoyama juga mengakui bahwa kondisi balapan yang kacau membuat banyak pebalap mengalami kesulitan, namun Veda tetap mampu mempertahankan konsistensi dan fokus.

Dalam pernyataan resmi Honda Team Asia, Aoyama juga menambahkan bahwa hasil ini menunjukkan potensi besar Veda untuk terus berkembang di dunia balap motor. Ia berharap Veda dapat mempertahankan performa yang konsisten di balapan-balapan mendatang. Sementara itu, Veda sendiri mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang dicapai. Ia mengakui bahwa balapan kali ini sangat menantang, namun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik.

Veda juga menyampaikan terima kasih kepada tim dan penggemar yang terus mendukungnya. Dengan hasil ini, Veda Ega Pratama terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pebalap muda yang patut diperhatikan di dunia Moto3. Keberhasilan Veda di balapan ini juga menjadi motivasi bagi para pebalap muda Indonesia lainnya untuk terus berjuang dan mengembangkan potensi mereka di dunia balap motor internasional





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Moto3 Spanyol 2026: Kecelakaan, Veda Ega Pratama Posisi 17 di KualifikasiVeda Ega Pratama dipastikan memulai balapan di Moto3 Spanyol 2026 dari barisan tengah ke belakang.

Read more »

Veda Ega Pratama Kesulitan di Hari Pertama Moto3 Spanyol 2026Veda Ega Pratama menghadapi tantangan di sesi latihan bebas dan latihan pertama Moto3 Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez, dengan menempati posisi ke-24 di FP1 dan ke-16 di sesi latihan sore. Meskipun ada peningkatan performa, ia belum lolos ke Q2 dan masih memiliki peluang untuk lolos melalui sesi latihan lanjutan.

Read more »

Veda Ega Pratama start dari urutan ke-17 Moto3 SpanyolPembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama harus puas memulai start dari urutan ke-17 Moto3 Spanyol.Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Jerez, ...

Read more »

Jadwal Moto3 Spanyol 2026 dan Link Live Streaming: Veda Ega Pratama Bisa Rebut Poin?Moto3 Spanyol 2026 bisa disaksikan langsung melalui streaming Vidio.

Read more »

Link Live Streaming Aksi Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026Jadwal Moto3 Spanyol 2026 akan bergulir di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4/2026) ini pukul 15.45 WIB.

Read more »

Pengakuan Jujur Veda Ega Pratama soal Start dari Posisi 17 di Moto3 Spanyol 2026Veda Ega Pratama mengakui melakukan kesalahan pada Q2 sehingga harus start dari barisan tengah ke belakang di Moto3 Spanyol 2026.

Read more »