Hirara, Hero Assassin Kompleks yang Siap Ubah Meta MLBB Season 41

Moonton merilis hero ke-133 MLBB, Hirara, dengan mekanik unik dan tingkat kesulitan tinggi. Hirara menggunakan dua kipas legendaris dan sistem energi khusus yang memungkinkan variasi combo. Dirilis pada 17 Juni 2026 bersamaan dengan Season 41 Scarlet Embers, hero ini diprediksi akan menjadi langganan ban karena potensinya yang besar.

Hero ke-133 Mobile Legends : Bang Bang (MLBB) yang dirilis pada 17 Juni 2026, Hirara , langsung menjadi perbincangan hangat di komunitas global. Berbeda dari assassin pada umumnya, Hirara menggunakan dua senjata kipas legendaris bernama Kaerazu dan Meisen-e.

Kedua senjata tersebut dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan untuk menciptakan variasi serangan yang unik. Sistem ini menuntut pemain untuk memahami urutan skill dengan presisi tinggi agar dapat memaksimalkan damage dan mobilitas. Menurut laporan media esports internasional yang dikutip pada Kamis, 18 Juni 2026, Hirara menggunakan sistem energi khusus yang memungkinkan berbagai variasi combo. Mekanik ini membuatnya sering dibandingkan dengan hero-hero berkesulitan tinggi yang membutuhkan refleks cepat dan penguasaan teknik mendalam.

Hirara dirilis bersamaan dengan dimulainya Season 41 yang bertajuk Scarlet Embers. Moonton bahkan menjadikan Hirara sebagai ikon utama musim terbaru tersebut, menunjukkan betapa pentingnya hero ini dalam arah pengembangan meta MLBB saat ini. Hirara berperan sebagai Assassin dengan spesialisasi Chase dan Finisher, serta direkomendasikan untuk dimainkan di posisi Jungler. Analis esports menilai Hirara memiliki kemampuan burst damage tinggi dan mobilitas luar biasa.

Kombinasi dash, repositioning, serta kemampuan menyerang dengan tempo cepat membuatnya sangat berbahaya ketika melakukan ganking atau mengincar hero core lawan. Media internasional juga menyebut bahwa Hirara dirancang sebagai hero berisiko tinggi namun memiliki imbalan besar bagi pemain yang mampu menguasai combo-combo kompleksnya. Di komunitas internasional, terutama forum pemain MLBB, kehadiran Hirara mendapat sambutan hangat. Banyak pemain mengaku tertarik mempelajari hero ini karena menawarkan pengalaman bermain yang berbeda dibanding assassin lainnya.

Sebagian pemain bahkan memprediksi Hirara akan menjadi langganan ban pada mode ranked jika performanya tidak segera disesuaikan oleh pengembang. Selain gameplay-nya, desain karakter Hirara yang mengusung tema geisha-ninja dengan nuansa merah khas Scarlet Shadow juga menuai banyak pujian dari komunitas. Dengan potensi untuk mengubah meta permainan di Season 41, para pemain profesional dan content creator mulai melakukan eksperimen build serta strategi khusus sejak hari pertama perilisannya.

Hirara tidak hanya menantang secara teknis, tetapi juga memperkaya variasi hero assassin di Mobile Legends





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Hirara Mobile Legends Assassin Season 41 Moonton

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