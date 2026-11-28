Hindun menekankan pentingnya Ketetapan MPR sebagai dasar hukum pengunduran diri Gibran. PAH MPR kini membahas mekanisme pengangkatan wapres baru dengan target penyelesaian 7 Desember 2026 di Kompleks Parlemen.

Hindun menegaskan bahwa pemecatan wakil presiden merupakan isu hukum tata negara yang kompleks, bukan sekadar benturan politik belaka. Ketetapan MPR (Tap MPR) menjadi instrumen krusial yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status Gibran Rakabuming Raka. Ketetapan ini wajib memuat penjelasan mendalam tentang peristiwa yang melatarbelakangi pengunduran dirinya agar tidak menimbulkan ambiguitas di masa depan.

Landasan Hukum Konstitusional Pengunduran Diri

Pernyataan ini sejalan dengan masukan sejumlah pakar hukum dalam rapat Panitia Ad Hoc (PAH) MPR. Kita jangan sampai terlena dengan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru, tetapi juga harus memastikan adanya kejelasan posisi hukum Gibran. Pergantian pejabat negara harus berlandaskan konstitusi, bukan kepentingan politik sesaat, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dinamika politik bisa berubah-ubah. Namun, negara ini harus tetap berdiri kokoh, dan kekuatannya harus ditopang oleh konstitusi yang jelas.

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Divergensi Pandangan Internal Panitia Ad Hoc MPR

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman, mengatakan belum ada kesepakatan di internal PAH MPR mengenai perlu tidaknya menerbitkan Ketetapan MPR tentang pemberhentian wakil presiden sebelum mengangkat pengganti untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Perbedaan pandangan tersebut muncul dalam rapat perdana PAH MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/11/2026). Jika nanti ada Tap MPR pengangkatan, apa tidak perlu ada Tap MPR tentang pemberhentian? Ini juga udah ada dua pendapat, ada yang setuju dan tentu ada yang tidak.

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Mekanisme Pemilihan dan Target Penyelesaian

Menurut Politikus PKS ini, rapat perdana PAH belum diarahkan untuk mengambil keputusan. Anggota masih diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebelum pembahasan masuk ke substansi. PAH memiliki dua tugas utama, yakni menyusun rancangan Tap MPR tentang pengangkatan wapres baru dan merumuskan mekanisme pemilihan dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Nanti kalau ternyata musyawarah mufakat tidak bisa, ya tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan voting.

Target Draf Selesai Pada Tanggal 7 Desember 2026

Meski sejumlah persoalan belum disepakati, pimpinan MPR telah memasang target agar rancangan ketetapan dan keputusan terkait pengisian jabatan wakil presiden selesai pada 7 Desember 2026. Jadi rancangan ketetapan, rancangan keputusan itu drafnya tuh sudah harus selesai di tanggal itu. Kita niatkan untuk selesai di sana, supaya nanti kalau ada apa-apa masih kita punya spare waktu. Proses ini akan memastikan transisi kekuasaan berjalan sesuai protokol konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini.