Hindari 5 Kebiasaan Ini Jika Tak Ingin Cepat Tua, Kata Ahli Bedah Jantung

Ahli bedah jantung, Dr. Jeremy London, memaparkan lima kebiasaan sehari-hari yang terbukti mempercepat proses penuaan tubuh, berdampak pada kesehatan sel, peradangan, dan beban jantung.

Ahli bedah jantung ternama, Dr. Jeremy London , M.D., baru-baru ini membagikan daftar lima kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari mempercepat proses penuaan pada tubuh kita. Menurut Dr. Jeremy, kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada tingkat seluler, memicu peradangan kronis, dan secara bertahap menambah beban ekstra pada organ vital seperti jantung.

Berikut adalah lima kebiasaan yang disinyalir dapat membuat seseorang menua lebih cepat, sebagaimana dikutip dari publikasi kesehatan terpercaya, Eating Well. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, Dr. Jeremy memberikan penekanan khusus pada gaya hidup sedentari atau kurang bergerak sebagai salah satu faktor utama yang dapat mempercepat penuaan. Ia dengan tegas menyatakan, 'Jika Anda tidak bergerak, tubuh Anda akan kehilangan kemampuan bergerak.' Berbagai penelitian ilmiah telah mengkonfirmasi hal ini, menunjukkan bahwa gaya hidup yang aktif secara fisik sangat penting dalam mendukung dan mempertahankan kemampuan seseorang untuk tetap aktif bergerak seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, gaya hidup yang minim aktivitas fisik dapat memberikan efek negatif yang substansial seiring berjalannya waktu. Ketika tubuh jarang bergerak, kemampuannya dalam mendistribusikan nutrisi ke seluruh sel tubuh mulai menurun. Selain itu, fungsi mitokondria, yang berperan vital dalam produksi energi di dalam sel, juga mengalami penurunan. Kedua kondisi ini, baik penurunan distribusi nutrisi maupun penurunan fungsi mitokondria, dapat secara signifikan mempercepat proses penuaan seluler dan keseluruhan tubuh. Tidur memegang peranan yang jauh lebih krusial daripada sekadar momen istirahat semata; tidur adalah bagian integral dari proses pemulihan dan regenerasi tubuh yang esensial. Tingkat kepentingannya begitu tinggi, sehingga sebuah studi terkemuka menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kualitas dan kuantitas tidur yang memadai dengan harapan hidup yang lebih panjang. Tidak mengherankan jika banyak individu kini memprioritaskan tidur sebagai salah satu aspek terpenting dalam menjalani kehidupan. Kebiasaan makan yang sembarangan, yang seringkali meliputi pola makan yang tidak sehat dan kelebihan berat badan, khususnya penumpukan lemak visceral di sekitar organ-organ internal, dapat memicu peningkatan peradangan di dalam tubuh, menyebabkan resistensi insulin, dan mengarah pada disfungsi metabolisme yang serius. Disrupsi pada sistem metabolisme ini dapat berdampak luas pada kesehatan organ dan mempercepat proses penuaan. Selain itu, kondisi mental yang tertekan jika tidak dikelola dengan baik, tidak hanya akan memengaruhi suasana hati dan emosional seseorang, tetapi juga dapat menimbulkan efek jangka panjang yang merusak pada kesehatan fisik. Dr. Jeremy secara spesifik menyoroti bahwa stres yang berkelanjutan dan tidak terkendali merupakan salah satu pemicu utama yang dapat mempercepat proses penuaan. Bahkan, beberapa studi ilmiah telah mengaitkan tingkat stres yang tinggi dengan peningkatan risiko penyakit jantung yang lebih besar. Ia menjelaskan bahwa paparan stres yang terus-menerus dapat memicu peningkatan peradangan sistemik di dalam tubuh, mengubah regulasi ekspresi genetik pada tingkat DNA, dan bahkan memperpendek telomer, yaitu bagian pelindung di ujung kromosom yang secara biologis terkait erat dengan proses penuaan. Terakhir, Dr. Jeremy mengingatkan bahwa kebiasaan merokok dan vaping memiliki potensi besar untuk mempercepat penuaan tubuh. Ia menguraikan bahwa metabolit beracun yang dihasilkan dari kedua kebiasaan ini secara signifikan meningkatkan stres oksidatif dalam sel dan merusak materi genetik DNA. Kerusakan ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kesehatan jantung dalam jangka panjang. Stres oksidatif merujuk pada kondisi di mana sel-sel tubuh mengalami lebih banyak kerusakan daripada kapasitas yang dimiliki tubuh untuk memperbaikinya secara efektif. Seiring berjalannya waktu, akumulasi kerusakan akibat stres oksidatif ini dapat berdampak negatif pada fungsi organ-organ vital dan menurunkan kesehatan tubuh secara keseluruhan, mempercepat manifestasi tanda-tanda penuaan fisik





