Hinca Panjaitan dari Demokrat mengusulkan kedua kandidat wakil presiden Prabowo Subianto menyampaikan visi di hadapan MPR pada 22 November 2026 demi transparansi penuh.

MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, telah mengajukan usulan strategis agar dua kandidat calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat secara langsung memaparkan gagasan dan visi mereka di hadapan seluruh anggota MPR RI. Langkah ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu, 22 November 2026, dalam rangka memastikan bahwa proses pemilihan wakil presiden berjalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tinggi kepada publik. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap pentingnya transparansi dalam proses konstitusional pemilihan wakil kepala negara di tengah masyarakat Indonesia.

Mekanisme Pemaparan Gagasan Kandidat

Menurut Hinca Panjaitan, mekanisme pemaparan gagasan kedua kandidat di depan anggota MPR dinilai sebagai solusi konkret untuk menghindari keputusan yang diambil secara buta. Melalui mekanisme tersebut, anggota MPR dapat mendengar langsung pemikiran, pandangan, serta kapasitas masing-masing kandidat sebelum mereka menentukan pilihan akhir dalam pemungutan suara. Hal ini diperlukan agar MPR RI dalam memilih cawapres tidak seperti memilih kucing dalam karung, sebagaimana ditegaskan oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, dalam analisisnya mengenai dinamika politik terkini.

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Pemaparan gagasan kedua kandidat juga penting untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama masa jabatan mereka. Publik berhak mengetahui pemikiran, pandangan, hingga kapasitas masing-masing kandidat yang diajukan Presiden sebelum proses pemilihan berlangsung secara resmi. Karena itu, keterbukaan tidak hanya bermanfaat bagi anggota MPR yang memiliki kewenangan memilih, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menjadi subjek dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah baru.

Posisi Stakeholder dan Argumen Transparansi

Jamiluddin Ritonga menekankan bahwa keterbukaan informasi ini menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Jika pemaparan gagasan kedua kandidat disiarkan secara langsung, masyarakat dapat mengikuti proses pengisian jabatan wakil presiden secara lebih transparan. "Hal itu juga menjadi referensi publik dalam menilai anggota MPR saat memilih. Publik dapat mengetahui apakah MPR memilih atas dasar kapasitas cawapres atau karena pertimbangan lain," ujarnya dengan tegas, menyoroti pentingnya pengawasan publik terhadap setiap langkah legislatif.

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Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pergantian wakil presiden. Publik juga memiliki kesempatan untuk mengawasi sekaligus menilai pertimbangan yang mendasari keputusan anggota MPR. Jamiluddin menilai, keterbukaan tersebut bahkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga MPR. Melalui pemaparan gagasan dan proses pemilihan yang dapat disaksikan masyarakat, publik bisa menilai apakah MPR menjalankan kewenangannya dengan mempertimbangkan kapasitas kandidat atau justru dipengaruhi kepentingan lain.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Dia berharap usulan Hinca tersebut dapat diakomodasi oleh pimpinan MPR RI dan para fraksi pendukung. Dengan begitu, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya memenuhi prosedur konstitusional, tetapi juga memperkuat transparansi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara dan memastikan bahwa wakil presiden yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Proses ini akan menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia untuk menunjukkan bahwa pemilihan wakil kepala negara bukan sekadar urusan internal legislatif, melainkan juga tanggung jawab publik. Keterlibatan masyarakat melalui informasi yang lengkap dan transparan akan menjadi fondasi kuat bagi stabilitas politik dan pemerintahan di masa depan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memperhatikan perkembangan lebih lanjut dari usulan ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat panitia di MPR RI menjelang tanggal 22 November 2026.