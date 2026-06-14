Hillsong Worship Pasti Gelar Konser Perdana di Surabaya September 2026

Hillsong Worship akan menggelar konser pertama di Surabaya pada 11 September 2026 sebagai bagian dari Asia Tour 2026. Promotor Color Asia Live dan Otello Asia mengumumkan kabar gembira ini, menandai momen bersejarah bagi pencinta musik rohani di Indonesia Timur.

Kabar gembira bagi pencinta musik rohani di Indonesia, khususnya Surabaya. Grup worship ternama dunia, Hillsong Worship , dipastikan akan menggelar konser perdana mereka di Kota Pahlawan melalui rangkaian tur HILLSONG WORSHIP NIGHTS ASIA TOUR 2026.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 di Graha Unesa, Surabaya. Pertunjukan ini dipromotori oleh dua promotor besar Indonesia, yakni Color Asia Live dan Otello Asia. Kehadiran Hillsong Worship di Surabaya menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya grup asal Australia itu tampil di kota tersebut. Selain Indonesia, tur Asia 2026 juga akan menyambangi sejumlah negara lain seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, menyambut antusias kehadiran Hillsong Worship di Surabaya.

"Kami senang bisa menghadirkan Hillsong Worship ke Surabaya untuk pertama kalinya dan bisa mengajak para pecinta musik gospel di Surabaya untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka," kata David. "Kami juga percaya, musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan. Jadi, kami yakin, konser ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama.

" Hillsong Worship dikenal sebagai salah satu grup musik rohani paling berpengaruh di dunia. Dengan lagu-lagu seperti What a Beautiful Name, Shout to the Lord, dan Mighty to Save, mereka telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Konser mereka selalu menghadirkan pengalaman ibadah yang intim namun spektakuler, dengan tata panggung megah dan aransemen musik yang memukau. Bagi banyak orang, menghadiri konser Hillsong Worship bukan sekadar hiburan, melainkan momen penyembahan dan refleksi spiritual.

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki komunitas Kristen yang besar dan antusias. Kehadiran Hillsong Worship di kota ini menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini hanya bisa menikmati lagu-lagu rohani melalui rekaman atau siaran langsung. Banyak penggemar di Surabaya sudah sejak lama menantikan kedatangan grup ini, dan kini impian mereka akan terwujud. Tiket konser diperkirakan akan laris manis, mengingat popularitas Hillsong Worship di kalangan muda-mudi Kristen Indonesia.

Selain Surabaya, tur Asia 2026 juga akan singgah di beberapa kota besar lainnya. Di Singapura, konser akan digelar di Singapore Indoor Stadium pada tanggal 5 September. Filipina akan menjadi tuan rumah pada 8 September di Mall of Asia Arena, sementara Malaysia akan menutup rangkaian tur di Axiata Arena Kuala Lumpur pada 15 September. Setiap konser dijadwalkan berlangsung selama dua jam, dengan setlist yang mencakup lagu-lagu hits dari berbagai album mereka, serta beberapa lagu baru dari album terbaru yang belum dirilis.

Promotor Color Asia Live dan Otello Asia optimistis acara ini akan sukses besar. Mereka telah berpengalaman dalam mendatangkan artis internasional ke Indonesia, termasuk musisi gospel lain seperti Bethel Music dan Maverick City Music. Dengan kerja sama yang solid, mereka memastikan bahwa semua aspek teknis dan logistik konser akan berjalan lancar. Keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas utama, mengingat Graha Unesa memiliki kapasitas hingga 5.000 kursi.

Panitia juga akan menerapkan protokol kesehatan jika diperlukan. Bagi para penggemar yang ingin mendapatkan tiket, informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui media sosial resmi promotor dan Hillsong Worship. Tiket dapat dibeli secara online melalui platform penjualan tiket resmi. Harga tiket bervariasi, mulai dari kategori festival yang terjangkau hingga VIP yang menawarkan tempat duduk terbaik dan merchandise eksklusif.

Disarankan untuk membeli tiket lebih awal karena jumlahnya terbatas. Kehadiran Hillsong Worship di Surabaya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat iman dan persatuan umat Kristen di Indonesia. Musik worship memiliki keunikan tersendiri dalam menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam satu suara pujian. Konser ini diharapkan menjadi momen berkat bagi semua yang hadir, mengingatkan akan kasih dan kuasa Tuhan yang melampaui batas geografis dan budaya. Surabaya siap menyambut malam yang tak terlupakan bersama Hillsong Worship





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Hillsong Worship Konser Surabaya Asia Tour 2026 Musik Rohani Color Asia Live

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