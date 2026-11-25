Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dorong kerja sama dengan GIZ, IFAD, dan UNDP untuk hilirisasi rumput laut di Indonesia guna meningkatkan nilai tambah domestik.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menargetkan perluasan kerja sama internasional untuk mendorong industri hilirisasi rumput laut Indonesia menjadi produk biostimulan bernilai tinggi. Langkah strategis ini disampaikan secara langsung pada sesi Investment Dialogue yang menjadi bagian dari acara Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference & Expo 2026 di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Rabu (25/11/2026).

Visi Kerja Sama Internasional GIZ IFAD dan UNDP

Arif Havas Oegroseno secara eksplisit menyatakan harapannya untuk dapat berkolaborasi erat dengan organisasi GIZ, IFAD, dan UNDP dalam mengembangkan ekosistem rumput laut menjadi biostimulan yang berkualitas. Kolaborasi dengan ketiga lembaga internasional tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator utama untuk mengubah struktur nilai tambah dari komoditas kelautan nasional yang selama ini masih didominasi oleh ekspor bahan mentah. Dengan melibatkan badan-badan tersebut, Indonesia berharap dapat mengakselerasi transisi menuju industri hilirisasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

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Potensi Penghematan Impor Pupuk dan Ketahanan Pangan

Hilirisasi rumput laut menjadi biostimulan diposisikan sebagai alternatif strategis untuk pupuk konvensional, mengingat beban anggaran negara yang sangat besar. Saat ini, Indonesia memberikan subsidi pupuk sebesar sekitar 10 juta ton, sementara ketersediaan pupuk yang tidak disubsidi mencapai sekitar 14 juta ton. Di sisi lain, negara juga harus mengimpor 8,3 juta ton pupuk untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika produksi biostimulan dari rumput laut dapat dilakukan secara masif, hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dari sumber daya alam tetapi juga secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor pupuk asing.

Analisis Kehilangan Nilai Tambah Ekspor Rumput Laut

UNDP Resident Representative in Indonesia, Sara Ferrer Olivella, memberikan data kritis mengenai fenomena yang terjadi di pasar global saat ini. Indonesia saat ini mengekspor sekitar 65 persen rumput lautnya sebagai produk mentah berupa rumput laut kering. Kondisi tersebut menyebabkan negara kehilangan sebagian besar nilai ekonomi yang sesungguhnya dapat diperoleh melalui proses hilirisasi menjadi produk olahan. Sara Ferrer Olivella menekankan bahwa peluang utamanya bukan sekadar meningkatkan volume produksi, melainkan menangkap nilai tambah domestik yang lebih besar di dalam negeri melalui inovasi hilirisasi yang mendalam.

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Kerangka Forum MSP Conference 2026 dan Komitmen Strategis

Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference & Expo 2026 berfungsi sebagai forum internasional utama yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, akademisi, lembaga keuangan, investor, pelaku usaha, komunitas pesisir, generasi muda, dan pelaku industri kelautan dari berbagai negara. Forum ini dirancang untuk membahas masa depan pengelolaan ruang laut dunia dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi pembangunan sektor maritim yang berkelanjutan dan terintegrasi secara holistik.

Tandatangan Kesepakatan Strategis Sektor Kelautan Nasional

Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan penandatanganan enam kesepakatan kerja sama antara Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, dengan berbagai mitra strategis. Kesepakatan pertama ditandatangani dengan PT Pelabuhan Kepri (Perseroda) untuk pemanfaatan ruang laut, diikuti kerjasama dengan Pertamina Foundation dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia untuk pengembangan ekosistem karbon biru. Selain itu, terdapat kesepakatan investasi ekonomi biru dengan MIND ID, pengembangan zona ekonomi khusus dengan PT Gobel Bangun Lestari, serta pengembangan karbon biru makroalga bersama PT Arbon Earth Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi biru nasional.