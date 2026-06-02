Herdman Ungkap Alasan Jordi Amat dan Eliano Absen di FIFA Matchday Juni 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menjelaskan keputusan tidak memanggil Jordi Amat dan Eliano karena kondisi fisik dan cedera, demi persiapan jangka panjang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan penjelasan terkait absennya Jordi Amat dan Eliano dalam skuad akhir untuk FIFA Matchday Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Herdman menegaskan bahwa faktor kondisi fisik menjadi pertimbangan utama. Jordi Amat dan Eliano baru menyelesaikan musim yang panjang bersama klub masing-masing. Eliano juga masih berjuang memulihkan cedera yang dideritanya. Herdman memilih tidak mengambil risiko dengan memaksakan mereka bermain di laga melawan Oman pada 8 Juni dan Mozambik pada 12 Juni 2026.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan pemain untuk jangka panjang tim.

'Kami harus bijak dalam mengelola beban pemain. Tidak ada gunanya memaksakan mereka jika belum pulih seratus persen,' ujar Herdman dalam konferensi pers. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan kedua pemain sebelum mengambil keputusan. Komunikasi tersebut berjalan lancar dan kedua pemain memahami situasi.

Herdman mengapresiasi sikap profesional Jordi dan Eliano yang tetap mendukung tim meski tidak masuk skuad. Herdman membandingkan kondisi Eliano dengan Jay Idzes yang juga absen karena cedera. Ia ingin memastikan kedua pemain pulih total sebelum kembali memperkuat tim.

'Eliano mengalami cedera, begitu juga dengan Jay Idzes. Kami ingin memastikan bahwa mereka benar-benar pulih. Tidak perlu terburu-buru karena masih ada agenda penting ke depan,' jelas Herdman. Cedera yang dialami Eliano cukup serius sehingga memerlukan waktu pemulihan yang cukup.

Sementara Jay Idzes juga dalam proses rehabilitasi. Keputusan ini juga memberi kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuan. Herdman ingin melihat kedalaman skuad dengan memainkan pemain alternatif di laga uji coba ini. Beberapa pemain baru seperti Mathew Baker dan kembalinya Marselino Ferdinan menjadi sorotan.

Herdman berharap mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya kompetisi internal di dalam tim. Mengenai Jordi Amat, Herdman mengungkapkan bahwa ia telah melakukan percakapan yang baik dengan pemain senior tersebut.

'Jordi Amat juga menjalani musim yang panjang. Saya sempat melihatnya pada periode pertandingan Maret 2026. Saya memahami dirinya sebagai pemain dan sebagai pemimpin di tim. Jadi saya merasa penting untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain agar saya bisa melihat mereka.

Jadi saya melakukan percakapan yang baik dengan Jordi,' beber Herdman. Dari hasil diskusi, Jordi setuju untuk tidak dipanggil pada FIFA Matchday Juni 2026 agar bisa memulihkan kondisi fisiknya. Ia akan kembali bergabung pada Juli 2026 saat persiapan menuju Piala AFF 2026. Herdman meyakini pengalaman Jordi akan sangat berharga untuk turnamen mendatang.

'Dia adalah pemain senior yang memahami tubuhnya dan mengetahui apa yang dia butuhkan. Jadi dia akan kembali pada Juli 2026 dalam kondisi segar, sehat, untuk berlatih dan bersaing memperebutkan tempatnya,' imbuh Herdman. Selain itu, Mees Hilgers juga tidak masuk skuad karena sedang menjalani rehabilitasi cedera di Indonesia. Meski tidak dipanggil, Hilgers memilih tetap di Tanah Air karena sudah merasa seperti rumah.

Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap tim. Herdman menyambut positif keputusan Hilgers untuk memulihkan cedera di Indonesia.

'Mees sudah menganggap Indonesia sebagai rumahnya. Ini bagus untuk tim karena dia bisa tetap dekat dengan lingkungan tim,' ujar Herdman. Dengan absennya beberapa pemain kunci, Herdman meminta pemain lain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik.

Laga ini menjadi ajang uji coba penting untuk mematangkan strategi. Herdman berharap keputusan yang diambil tidak mengganggu performa tim. Ia optimistis para pemain yang dipanggil mampu memberikan kontribusi maksimal. Kembalinya Marselino Ferdinan usai cedera menjadi tambahan kekuatan.

Herdman juga menyoroti kinerja lini belakang yang harus solid tanpa kehadiran Jordi Amat dan Jay Idzes. Ia meminta Rizky Ridho yang dipilih sebagai kapten untuk memimpin pertahanan.

'Saya percaya dengan kemampuan pemain lain. Ini saatnya mereka unjuk gigi,' tegas Herdman. Dengan persiapan matang dan manajemen beban yang baik, Herdman yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif di dua laga uji coba tersebut. Semua langkah diambil untuk kepentingan terbaik tim dalam jangka pendek maupun panjang, termasuk mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2026 yang akan digelar akhir tahun





