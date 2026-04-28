Herdman Prioritaskan Pemain Liga Indonesia untuk ASEAN Championship 2026

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan sinyal kuat akan lebih mengandalkan pemain-pemain dari Liga Indonesia dalam persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026. Herdman melihat potensi besar dari talenta-talenta domestik dan ingin memberikan mereka kesempatan untuk bersinar.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain-pemain Liga Indonesia dalam persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026. Herdman mengungkapkan bahwa ia telah memantau secara langsung performa pemain-pemain domestik sepanjang musim dan melihat potensi besar yang bisa dikembangkan.

Keputusan ini menandai perubahan strategi dalam membangun skuad Garuda, dengan fokus utama pada talenta-talenta lokal. Daftar 23 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan (TC) didominasi oleh pemain-pemain dari klub Liga Indonesia, dengan Persija Jakarta menjadi kontributor terbanyak dengan empat pemain, diikuti oleh Persib Bandung dengan tiga pemain. Kehadiran Marselino Ferdinan, yang bermain di AS Trencin (pinjaman dari Oxford United), menjadi satu-satunya perwakilan pemain yang berkarier di luar negeri dalam daftar tersebut.

Hal ini berbeda dengan komposisi sebelumnya yang melibatkan pemain-pemain seperti Jay Idzes, Kevin Diks, dan Maarten Paes yang bermain di Eropa. Herdman menjelaskan bahwa pemain-pemain abroad kemungkinan akan difokuskan untuk agenda internasional lain yang memiliki tingkat kompetisi berbeda. Pemusatan latihan akan berlangsung pada 26-30 Mei 2026 di Jakarta, sebagai persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Selain persiapan timnas senior, pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, menyatakan bahwa PSSI menargetkan skuad Garuda Muda untuk tampil maksimal dan merebut tiket ke Piala Dunia U-17, menjadikan partisipasi di ajang tersebut sebagai tradisi.

Kabar mengenai Zico Soree, striker keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda, juga menjadi sorotan. Selain itu, ada informasi mengenai Thom Haye dan Shayne Pattynama yang kemungkinan tidak bisa bermain di FIFA Matchday Juni 2026.





